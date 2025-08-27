Refinería mexicana Olmeca, fuera de operación por corte de energía: fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Refinería Olmeca de México en Paraíso

La refinería Olmeca de la petrolera estatal mexicana Pemex ha estado fuera de servicio desde el lunes debido a un corte de energía en la planta, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La refinería intentará reiniciar las unidades el jueves, dijo una de las fuentes. Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Olmeca, la más nueva refinería de Pemex y con 340,000 barriles por día (bpd) de capacidad, ha intensificado sus operaciones en los últimos meses después de varios retrasos en su puesta en marcha y sobrecostos, pero aún está muy lejos de alcanzar su capacidad plena.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La refinería procesó 156,265 bpd en julio, menos de la mitad de su capacidad total, según los últimos datos oficiales, que dan cuenta de que produjo 57,275 bpd de gasolina y 76,980 bpd de diésel en el séptimo mes del año.

Con información de Reuters