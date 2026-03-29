Policía israelí impide a un cardenal católico acceder al Santo Sepulcro de Jerusalén el Domingo de Ramos

Cancelación de la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, en medio de las restricciones a las reuniones de grandes grupos y el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Por Ali Sawafta y Maayan ​Lubell

JERUSALÉN, 29 mar (Reuters) - La policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar el Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro "por primera vez en siglos", ‌informó el Patriarcado, mientras que la ‌policía alegó motivos de seguridad relacionados con la guerra con Irán.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa y el fraile Francesco Ielpo fueron abordados por la policía mientras se dirigían a la iglesia, construida en el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado y resucitó de entre los muertos, según el Patriarcado Latino de Jerusalén.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Como consecuencia, y por primera vez en siglos, se impidió a los máximos responsables de la Iglesia celebrar la misa del ​Domingo de Ramos en la ⁠Iglesia del Santo Sepulcro", señaló en un comunicado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo ‌que "no hubo ninguna intención maliciosa, solo preocupación por su seguridad (la de ⁠Pizzaballa) y la de su grupo". Aseguró que se estaban ⁠llevando a cabo los preparativos para permitir a los líderes eclesiásticos celebrar el culto en la iglesia en los próximos días.

La policía israelí dijo que todos los lugares sagrados de ⁠la Ciudad Vieja de Jerusalén -incluidos los sagrados para cristianos, musulmanes y judíos- habían ​permanecido cerrados a los fieles desde el inicio de la guerra ‌entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ‌en particular aquellos lugares que carecían de refugios antiaéreos.

La policía dijo que había rechazado ⁠una solicitud del Patriarcado para obtener una exención para el Domingo de Ramos.

"La Ciudad Vieja y los lugares sagrados constituyen una zona compleja que no permite el acceso de grandes vehículos de emergencia y rescate, lo que dificulta considerablemente la capacidad de respuesta y ​supone un riesgo ‌real para la vida humana en caso de un incidente con víctimas múltiples", afirmó la policía.

RESTRICCIONES AFECTAN A SEMANA SANTA, RAMADÁN Y PASCUA JUDÍA

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, la semana más importante del calendario cristiano, que culmina con la Pascua. La Ciudad Vieja suele estar muy ⁠concurrida, con católicos romanos atravesando las enormes puertas de madera del Santo Sepulcro.

Este año, cristianos, musulmanes y judíos no han podido celebrar la Pascua, el Ramadán o la Pascua judía como de costumbre debido a las restricciones policiales. La mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén estuvo prácticamente vacía durante el Ramadán, y pocos fieles han acudido al Muro de las Lamentaciones del judaísmo a medida que se acerca la Pascua judía este miércoles.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, criticó la actuación ‌policial y el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, dijo en las redes sociales que convocaría al embajador de Israel para tratar el incidente.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la decisión de la policía israelí que, según él, "se suma al preocupante aumento de las violaciones del estatus de los Lugares Santos en Jerusalén".

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dijo ‌que negar la entrada del patriarca a la iglesia el Domingo de Ramos era "difícil de entender o justificar".

El Vaticano no respondió a una solicitud de comentarios. El domingo, el papa León XIV dijo ‌que Dios rechaza las ⁠oraciones de los líderes que inician guerras y tienen "las manos manchadas de sangre", en unas declaraciones inusualmente contundentes mientras la guerra de Irán entraba ​en su segundo mes.

Con información de Reuters