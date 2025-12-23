Reportaje sobre cárcel de El Salvador aparece en Internet tras ser retirado por la CBS

FOTO DE ARCHIVO-Recorrido de medios en el penal CECOT de Tecoluca

Por Helen Coster ‍y Siddharth Cavale

NUEVA YORK, 22 dic (Reuters) - Un reportaje del programa "60 Minutos" sobre una megaprisión ‍salvadoreña que alberga ⁠a migrantes deportados de Estados Unidos se difundió en Internet el lunes, un día después de que CBS News lo retiró antes de su emisión prevista para el domingo, alegando que necesitaba más información.

El reportaje, que incluía acusaciones de que los deportados venezolanos enviados a la prisión habían ‌sido torturados y planteaba preguntas sobre ⁠cómo Estados Unidos los ⁠ha rotulado, se había emitido por primera vez por error en la aplicación canadiense Global TV ‍el lunes por la noche, según un portavoz de CBS News.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Reuters revisó ⁠un vídeo en línea etiquetado ‌como el reportaje en cuestión y con el logotipo de Global TV en la esquina inferior derecha de la pantalla.

El equipo de protección de contenidos de Paramount Skydance , propietaria ‌de CBS, ‌está en proceso de emitir órdenes de retirada del vídeo no autorizado en línea, dijo el portavoz de CBS.

La CBS retiró abruptamente el reportaje horas antes ​de su emisión el domingo por la noche en Estados Unidos, lo que provocó acusaciones desde dentro de "60 Minutos" y en el Capitolio de que la cadena se estaba autocensurando bajo presión política.

"Se ha actualizado la programación de la edición de ‍esta noche de '60 Minutos'", publicó el programa en las redes sociales el domingo, tres horas antes de su emisión. "Nuestro reportaje 'Inside CECOT' se emitirá en una próxima emisión".

El CECOT es una megaprisión de ​El Salvador a la que Estados Unidos ha enviado sin juicio a cientos de migrantes, en su ​mayoría venezolanos, y que ha sido condenada por grupos de derechos humanos por sus ⁠duras condiciones.

Con información de Reuters