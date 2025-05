El papa León XIV recordó a Francisco en su primera misa: "Enseñanzas"

El papa León XIV dio su primera misa como Sumo Pontífice ante los cardenales del Vaticano, a quienes les recordó las "enseñanzas" de Francisco y les pidió "dar testimonio de fe". También resaltó que la Iglesia católica debe ser cada vez más "un faro que ilumina las noches del mundo".

"Este es el mundo que se nos ha confiado, en el que, como tantas veces nos ha enseñado el Papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe gozosa en Jesús Salvador", señaló el León XIV, en su primera homilía en la Capilla Sixtina. El primer papa estadounidense y también con nacionalidad peruana, Robert Francis Prevost, llegó vestido de blanco, con adornos dorados y con la mitra papal a dar su primera misa, en la que recordó el legado de Francisco, a quien también mencionó al ser anunciado este jueves como nuevo Santo Padre.

"Me llamaron para llevar una cruz y para ser bendecido con esta misión y quiero que caminen conmigo porque somos Iglesia", agregó. Un día después de ser elegido nuevo líder de la Iglesia, en reemplazo del fallecido Francisco el 21 de abril pasado, el flamante Sumo Pontífice brindó sus primeras declaraciones públicas en inglés. "En particular, Dios, llamándome mediante vuestro voto a suceder al Primero de los Apóstoles, me confía este tesoro para que, con su ayuda, sea su fiel administrador en beneficio de todo el Cuerpo místico de la Iglesia; para que sea cada vez más una ciudad asentada sobre un monte, un arca de salvación que navega entre las olas de la historia, un faro que ilumina las noches del mundo", remarcó León XIV.

De discípulo a sucesor: la continuidad con Francisco

El flamante Papa expresó en reiteradas ocasiones su profunda admiración por el legado de Francisco, con quien compartió una amistad cercana y una visión pastoral centrada en los pobres, el Evangelio y la reforma de la Iglesia. En declaraciones previas a su elección, León XIV -entonces cardenal Prevost- describió a Francisco como “un Papa generoso que lo dio todo”.

También destacó su coherencia evangélica, su amor por una Iglesia pobre que camina con los pobres, y su compromiso inquebrantable con quienes sufren. “Era un hombre que quería vivir el Evangelio con autenticidad”, había dicho Prevost sobre Francisco.

Una historia de amistad y respeto

El vínculo con Francisco empezó cuando Prevost era Prior General de los agustinos y Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Tuvieron varios encuentros durante visitas a Argentina y luego en Roma. Uno de los momentos más simbólicos fue en 2013, cuando el entonces papa Francisco aceptó presidir la misa inaugural del Capítulo General agustino en Roma, a pocos meses de su elección.

Durante los últimos dos años, Prevost tuvo audiencias semanales con Francisco cada sábado, en su rol de prefecto del Dicasterio para los Obispos. Contó que el sumo pontífice lo recibía incluso antes de la hora acordada, y siempre cerraba las reuniones con una frase: "No pierdas el sentido del humor".

¿Qué significa el nombre León XIV, que eligió Prevost?

La elección evoca a grandes líderes de la historia de la Iglesia. El último en portar ese nombre fue León XIII (1878–1903), recordado por su impulso a la doctrina social católica con la encíclica Rerum novarum. La elección de este nombre sugiere una visión comprometida con las reformas sociales y la dignidad humana, en línea con lo que ya marcó como prioridad en sus años como obispo misionero en Perú.