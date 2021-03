Qué dijo el papa Francisco sobre la bendición a parejas del mismo sexo

La iglesia aclaró que no tiene herramientas para bendecir la unión civil entre personas del mismo sexo porque "no bendice ni puede bendecir el pecado", una señal contraria a las expresiones realizadas por el propio Papa Francisco en sus últimas declaraciones difundidas en noviembre del 2020.

Esta denegación fue plasmada en el Boletín del día 15 de marzo de la Oficina de Prensa de la Santa Sede y fue firmado por el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, en base a la pregunta de si la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo.

En el explica que, si bien "Dios ama a cada persona, como también lo hace la Iglesia", "no bendice ni puede bendecir el pecado; bendice al hombre pecador". Además, según aclara el documento, "el Sumo Pontífice Francisco, en el curso de una Audiencia concedida al suscrito Secretario de esta Congregación, ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación del ya mencionado Responsum ad dubium, con la Nota explicativa adjunta", lo que implicaría una aprobación de la postura por parte de Francisco.

"Mientras tanto, la Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él 'somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer'. Pero no bendice ni puede bendecir el pecado: bendice al hombre pecador, para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por Él. Él, de hecho, 'nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Por estos motivos, la Iglesia no dispone, ni puede disponer, del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo en el sentido anteriormente indicado", detalla.

Señales cruzadas con el Papa

El papa Francisco había renovado su apoyo a la unión civil entre personas del mismo sexo en noviembre de 2020 y planteó su respaldo a que haya una ley "de convivencia civil" para los gays. Sin embargo a nivel institucional no se manifiesta esa progresividad.



"Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso", planteó el Papa en el documental "Francesco", del director ruso Evgeny Afineevsky que estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Roma. "Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso", señaló Jorge Bergoglio en el film que repasa varios ejes de su pontificado.

En 2018, el Papa ya había planteado una postura similar en un libro de entrevistas publicado por el sociólogo francés Dominique Wolton. "El matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Este es el término preciso. Llamemos a las uniones del mismo sexo 'unión civil'", había sostenido entonces el Papa.



Antes, en 2013, días después de asumir su pontificado, Francisco ya había planteado también su apoyo a la unión civil en una llamada telefónica que le hizo al teólogo Marcelo Márquez. "Me dijo 'estoy a favor de los derechos de los homosexuales y en cualquier caso, también apoyo las uniones civiles de los homosexuales, pero creo que Argentina no está lista para el matrimonio legal'", dijo Márquez entonces, sin ser desmentido por el Vaticano.