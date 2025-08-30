Hamás confirma la muerte de su líder militar Mohamed Sinwar

FOTO DE ARCHIVO. Una captura de pantalla muestra, según el Ejército israelí, al jefe de Hamás en Gaza, Mohammed Sinwar, tomada de un video

El grupo miliciano palestino Hamás confirmó el sábado la muerte de su jefe militar en Gaza, Mohammad Sinwar, pocos meses después de que Israel dijera que lo había matado en un ataque en mayo.

Hamás no facilitó detalles sobre la muerte de Sinwar, pero publicó fotografías suyas junto a otros dirigentes del grupo, describiéndolos como "mártires".

Mohammad Sinwar era el hermano menor de Yahya Sinwar, jefe de la facción islamista, coautor del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, y a quien Israel había matado en combate un año después.

Fue elevado a la cúpula del grupo tras la muerte de su hermano.

Su muerte confirmada dejaría a su estrecho colaborador Izz al-Din Haddad, que actualmente supervisa las operaciones en el norte de Gaza, a cargo del brazo armado de Hamás en todo el enclave.

Con información de Reuters