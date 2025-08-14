El ministro israelí de Finanzas aprueba un plan que separaría Jerusalén Este de Cisjordania

FOTO DE ARCHIVO: El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, asiste a una sesión plenaria de la Knesset, el Parlamento de Israel, en Jerusalén

El ministro ultraderechista israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, aprobó esta noche los planes para un asentamiento que separaría Jerusalén Este del territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania, una medida que, según su oficina, acabaría con la idea de un Estado palestino.

No estaba claro si el primer ministro Benjamín Netanyahu apoyaba la iniciativa para reactivar el plan E1, congelado desde hace tiempo, que según los palestinos y las potencias mundiales partiría Cisjordania en dos y probablemente provocaría la ira internacional.

En un comunicado titulado "Enterrar la idea de un Estado palestino", el portavoz de Smotrich dijo que el ministro daría una conferencia de prensa más tarde el jueves sobre el plan para construir 3.401 casas para colonos israelíes entre Jerusalén y un asentamiento existente en Cisjordania.

Israel había congelado los planes de construcción en esa área en 2012 debido a las objeciones de Estados Unidos, los aliados europeos y otras potencias mundiales, que consideraban el proyecto una amenaza para cualquier futuro acuerdo de paz con los palestinos.

