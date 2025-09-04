Xi se reúne con norcoreano Kim en Pekín

El presidente chino, Xi Jinping (izq), y el líder norcoreano, Kim Jong Un, participan de la conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, China.

El presidente chino, Xi Jinping, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, se reunieron el jueves en Pekín, según informó la cadena estatal china CCTV.

La reunión abarcará los lazos bilaterales y asuntos de interés mutuo y "tiene una importancia significativa", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, a los periodistas en una sesión informativa regular a primera hora del día.

"China está dispuesta a fortalecer la comunicación estratégica y mejorar los intercambios y la cooperación con la RPDC, profundizar en el intercambio de experiencias de gobierno y promover las respectivas causas socialistas y las tradicionales relaciones amistosas de cooperación entre China y la RPDC", declaró Guo, usando el acrónimo de la República Popular Democrática de Corea.

Las conversaciones se producen después del desfile militar celebrado el miércoles en Pekín, al que Kim asistió junto con el presidente ruso, Vladimir Putin. Ambos fueron vistos paseando y hablando con Xi durante el multitudinario evento, que China utilizó como muestra de fuerza.

Kim llegó a Pekín el martes en su característico tren blindado verde, junto con su hija adolescente, que hizo su primera salida pública al extranjero.

El líder norcoreano se reunió con Putin el miércoles, prometiendo "pleno apoyo" al ejército ruso como "deber fraternal".

China, aliado formal de Corea del Norte por tratado, es con diferencia el mayor socio comercial de la aislada nación, que está sometida a sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 2006 por su desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos.

Con información de Reuters