Repudiable: el Gordo Dan festejó la muerte de Pepe Mujica

La tarde de este martes falleció el ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica y ya hay avalancha de mensajes y reacciones de líderes, dirigentes y artistas nacionales e internacionales que postean su condolencia en las redes sociales pero hasta ahora el presidente argentino no hizo ninguna declaración ni de manera formal ni informal. Pero si empezaron a aparecer sus voceros no oficiales y quienes se apegan a la estrategia digital como el Gordo Dan que en X celebró: "Uno menos". Otra de las cuentas tuiteras que suele recoger la sentimentalidad libertaria que circula en las oficinas de Casa Rosada es la de "El Pregonero" que compartió: "Falleció el terrorista asesino José 'Pepe' Mujica".

Los tristes mensajes llegaron prácticamente de forma inmediata, apenas se confirmó la muerte del expresidente y referente latinoamericano. Pero lo más llamativo fueron, fundamentalmente, las interacciones que tuvieron sus mensajes: más de tres mil likes tuvo el Gordo Dan en el lamentable posteo. Sumó apoyos de militantes libertarios que respondieron a la publicación otras afirmaciones y comentarios en contra del exmandatario y referente uruguayo.

Adiós al Pepe Mujica: los saludos de los referentes políticos de todo el mundo

Evo Morales

El expresidente boliviano Evo Morales publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. Fue presidente de Bolivia al mismo tiempo que Mujica fue jefe de Estado de Uruguay.

Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también hizo llegar rápidamente su mensaje por X (ex Twitter).

Sergio Massa

El exministro de Economía argentino no se quedó atrás con su saludo, compartiéndolo junto a una vieja foto cuando visitó al expresidente.

Cristina Kirchner

La expresidenta de la Nación y actual titular del Partido Justicialista (PJ) hizo llegar su saludo por la defunción del exmandatario. Había tenido un cruce con Mujica hace algunos meses atrás, cuando el uruguayo la acusó de "no soltar el pastel" por su influencia en la interna partidaria argentina.

Claudia Sheinbaum

La presidenta de México también hizo llegar su saludo por la muerte del líder uruguayo.

Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, líder de Podemos en España, siempre fue muy cercano a Mujica. Compartió una foto de uno de sus últimos encuentros.

Jean-Luc Mélenchon

El referente de la izquierda francesa y ex candidato a presidente en las últimas elecciones, publicó un mensaje sentido por la muerte del exguerrillero.

Irene Montero

La parlamentaria europea por Podemos, Irene Montero, compartió su mensaje junto a una foto de Mujica con su histórica compañera de vida, Lucía Tpolansky.