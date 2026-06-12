Lula venció al cáncer por segunda vez: terminó su tratamiento tras ser operado en abril

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, completó este viernes su última sesión de radioterapia y dio por finalizado el tratamiento preventivo que seguía desde hace tres semanas tras ser operado de un cáncer de piel en el cuero cabelludo. El mandatario celebró el cierre del proceso médico con un mensaje optimista y aseguró que la enfermedad ya fue superada. "Estoy muy feliz", afirmó el brasileño.

Tras ser diagnosticado a finales de marzo, el presidente Lula fue intervenido el 24 de abril pasado en San Pablo donde se le extirpó el tumor cancerígeno. Inmediatamente fue derivado al hospital Sirio-Libanés, donde comenzó un protocolo de radioterapia superficial preventiva el 25 de mayo de 2026, en su unidad de Brasilia.

La dermatóloga Cristina Abdalla, quien siguió de cerca el tratamiento del mandatario, explicó que se trató de una lesión localizada, vinculada a la exposición solar crónica, y que no implicaba un mal pronóstico. El tratamiento contempló 15 sesiones durante tres semanas, con carácter preventivo para evitar una posible reaparición.

"Hoy terminé mi decimoquinta radioterapia. Tuve un cáncer en mi cabeza y ya no existe más. Estoy feliz por mi cura definitiva", expresó Lula durante un evento realizado en Brasilia, donde volvió a mostrarse activo en medio de una intensa agenda política y de gestión. Según informaron los especialistas, se trataba de uno de los tipos de cáncer de piel más frecuentes y de menor gravedad, aunque igualmente requería controles y seguimiento médico para evitar complicaciones.

La evolución de la salud del líder del Partido de los Trabajadores (PT) es observada de cerca tanto por la prensa como por el sistema político brasileño. El mandatario está en plena carrera electoral para competir por un cuarto mandato presidencial no consecutivo en las elecciones previstas para el próximo 4 de octubre, por lo que cualquier novedad relacionada con su estado físico podría tener un fuerte impacto en la discusión pública.

Lula, el presidente que venció dos veces al cáncer

No es la primera vez que Lula enfrenta problemas de salud de este tipo. En 2011 fue diagnosticado con un cáncer de laringe, enfermedad que logró superar luego de someterse a un tratamiento combinado de quimioterapia y radioterapia, además de una intervención quirúrgica que fue hecha "a tiempo", tal como indicaron los médicos en su momento.

También durante su actual mandato atravesó otros episodios médicos que generaron preocupación. Entre ellos destacó la operación a la que fue sometido para tratar una hemorragia intracraneal derivada de una caída sufrida en la residencia oficial a principios de su tercer mandato.

Lula se mantiene arriba de Bolsonaro en las encuestas y la derecha prueba otras opciones

Tras el escándalo mediático que envolvió al senador liberal Flávio Bolsonaro, el hijo primogénito del ex presidente Jair y candidato presidencial actual de la derecha brasileña, el presidente Lula se mantiene arriba en las encuestas con el 40% de la intención de voto a su favor, mientras que Bolsonaro Jr. araña apenas el 31%. Frente a este contexto, desde el partido opositor lanzaron otros nombres a la cancha para evaluar posibles nuevos candidatos.

Las encuestas evaluaron a la ex primera dama Michelle Bolsonaro, esposa de Jair y posible sustituta de su hijastro en caso de una eventual retirada. En una simulación de segunda vuelta, Michelle obtuvo el 43% frente al 48% de Lula, mientras que en primera vuelta apenas si alcanzó el 22%, muy lejos del 41% del dirigente del PT. Otros candidatos medidos fueron los exgobernadores del estado de Goiás, Ronaldo Cajado, y el de Minas Gerais, Romeu Zema, quienes figuraron todavía más rezagados en los escenarios evaluados por el instituto.