La UE acuerda controles de precios más estrictos para el nuevo mercado del carbono

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión de la UE en Bruselas, Bélgica

La Unión ​Europea acordó medidas más estrictas para controlar los precios en su nuevo mercado del carbono, según informó el Parlamento Europeo en la ‌madrugada del jueves, en respuesta ‌a las preocupaciones de los Gobiernos de que la iniciativa de reducción de emisiones pudiera aumentar el coste del combustible.

Los negociadores de los países de la UE y del Parlamento Europeo acordaron que, si el coste de los permisos en el nuevo mercado de carbono supera los 45 euros (52 dólares) por tonelada métrica de CO2, se liberarán al mercado 40 millones ​de permisos procedentes de ⁠una "reserva de estabilidad" para regular la oferta, frente a los 20 ‌millones previstos anteriormente.

La reserva podrá activarse dos veces al año, ⁠según los cambios acordados el miércoles por ⁠la noche, lo que significa que se podrán añadir un total de 80 millones de permisos adicionales cada año.

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La reserva también se prorrogará más ⁠allá de 2030, en lugar de expirar ese año.

El segundo régimen ​de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la ‌UE impondrá a partir de 2028 un ‌precio a las emisiones de CO2 producidas por los combustibles para ⁠calefacción y transporte, con el fin de fomentar la transición hacia vehículos eléctricos y sistemas de calefacción doméstica más limpios.

Obligará a los proveedores y distribuidores de combustible a comprar permisos de CO2 en el mercado ​del RCDE para ‌cubrir sus emisiones.

Los ingresos del régimen se destinarán a ayudar a los ciudadanos a pagar las facturas, comprar vehículos eléctricos e invertir en reformas de ahorro energético en los hogares.

Conocido como RCDE2, el próximo régimen para las emisiones de calefacción y ⁠transporte es independiente del actual régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que abarca las centrales eléctricas y las industrias pesadas.

Las medidas más estrictas para regular los precios del RCDE2 se producen tras las advertencias de Gobiernos, entre ellos los de Francia y República Checa, de que el nuevo programa correría el riesgo de avivar la oposición a las políticas contra el ‌cambio climático si se percibía como un aumento de las facturas de combustible de los consumidores.

Las revisiones del plan incluyen una liberación más gradual de los permisos de la reserva de estabilidad del mercado, con volúmenes más reducidos disponibles una vez que los permisos en circulación caigan por debajo de ‌los 260 millones, en lugar de liberar 100 millones de permisos de una sola vez cuando el total caiga por debajo de los 210 millones, según informó ‌el Parlamento.

El acuerdo ⁠debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE antes de entrar en vigor ​en 2028.

Se espera que la Comisión Europea presente una revisión más amplia del RCDE2 en julio.

(1 dólar = 0,8666 euro)

Con información de Reuters