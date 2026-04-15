La UE advierte de una crisis energética prolongada y de recortes obligatorios si la guerra en Irán continúa

FOTO DE ARCHIVO: Un panel de precios de combustible muestra que todos los tipos de combustible están agotados en una gasolinera TotalEnergies en Vertou, cerca de Nantes, Francia

La Unión Europea advirtió el miércoles a los países miembros de que, si el conflicto con Irán continúa, los mercados energéticos ‌se enfrentarán a una crisis ‌de suministro prolongada que obligaría a reducir el consumo de combustible, según informaron diplomáticos de la UE a Reuters.

Los suministros energéticos globales se están viendo gravemente afectados por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz a causa de la guerra, una ruta de tránsito habitual para el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) del mundo.

Europa aún no ​se ha enfrentado a ⁠una escasez de suministro, pero está lidiando con el aumento vertiginoso ‌de los precios del petróleo y el gas, mientras ⁠los aeropuertos han advertido de que la ⁠primera escasez de combustible para aviones podría producirse en unas semanas.

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En una reunión a puerta cerrada con los embajadores de los países de la UE ⁠celebrada el miércoles, la Comisión Europea dijo que estaba barajando ​dos escenarios principales, según informaron diplomáticos al tanto ‌de las conversaciones.

Un portavoz de la ‌Comisión se negó a hacer comentarios.

En un escenario en el que ⁠se mantenga el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán y se levante el bloqueo estadounidense del estrecho, los flujos de petróleo y gas se recuperarían en unos meses y los precios deberían bajar, según ​la Comisión.

Los ‌precios del diésel y del combustible para aviones se moderarían más adelante, a finales del verano boreal, mientras que el mercado global del GNL seguiría estando restringido hasta 2030, debido a los daños en las infraestructuras de Qatar, añadió.

Pero si las ⁠tensiones continúan, los mercados energéticos se enfrentarían a una crisis de suministro prolongada y a picos extremos de precios, con repercusiones en las cadenas de suministro de todos los sectores. La interrupción continuada del suministro de petróleo provocaría cada vez más una "destrucción de la demanda", es decir, una reducción del uso de combustible, según la Comisión.

En este escenario, Europa podría tener dificultades para llenar ‌sus reservas de gas antes del invierno. También son posibles las escaseces localizadas de combustible para aviones, dijo la Comisión, según los diplomáticos.

La dependencia de Europa de las importaciones de petróleo y gas la ha dejado expuesta a la espiral de precios globales, a pesar de que sus principales ‌proveedores son Estados Unidos, Noruega y otros productores fuera de Oriente Medio.

La Comisión está elaborando propuestas para intentar contrarrestar las consecuencias energéticas. Un borrador, del que ya ‌informó Reuters, muestra ⁠planes para reducir los impuestos sobre la electricidad y tratar de ampliar más rápidamente las tecnologías limpias, con el ​fin de reducir drásticamente la dependencia de Europa de los combustibles fósiles y proteger al bloque de futuras crisis del petróleo y el gas.

Con información de Reuters