Envenenaron a alumnas de colegios de mujeres en Irán para obligarlos a cerrar

Cientos de estudiantes fueron envenenadas en los últimos meses en una ciudad del centro del país asiático. El objetivo es forzar el cierre de estos establecimientos para mujeres en la República Islámica.

Cientos de alumnas de escuelas femeninas de la ciudad santa de Qom, en el centro de la República Islámica de Irán, fueron envenenadas en los últimos meses con el objeto de forzar el cierre de esos establecimientos. Las jóvenes fueron envenenadas con componentes químicos por las vías respiratorias. Hasta ahora no hay responsables identificados.

"Se reveló que ciertos individuos querían que todas las escuelas, en particular las de chicas, cerraran", afirmó viceministro de Salud, Youness Panahi, según la agencia oficial de noticias IRNA. El funcionario dijo que el envenenamiento fue producido con "componentes químicos disponibles y no de uso militar", y aclaró que "no es contagioso ni transmisible", sin dar más detalles.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde fines de noviembre, la prensa reportó decenas de casos de envenenamiento por las vías respiratorias de niñas de unos 10 años en escuelas de Qom, algunas de las cuales debieron ser hospitalizadas. Hace unos meses, se informaron casos de envenenamiento masivo en la Escuela de Arte Nur el 30 de noviembre y el 13 de diciembre y en la Escuela Secundaria Fatimiye el 28 y el 30 de enero. La semioficial Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes (ISNA) informó relacionado el asunto: "A pesar de la investigación de la Fiscalía y los diputados de Qom, las autoridades no saben nada o no quieren explicar el motivo del problema".

El 14 de este mes, padres de alumnas se manifestaron ante la gobernación de la ciudad para "exigir explicaciones" a las autoridades. Al día siguiente, el vocero del gobierno, Ali Bahadori Jahromi, dijo que los ministerios de Inteligencia y de Educación estaban "cooperando" para esclarecer el origen de los envenenamientos, según la agencia AFP.

Irán lleva meses inmerso en protestas desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini bajo custodia de la policía moral.Situada a unos 150 kilómetros al sur de Teherán, la ciudad de Qom es el centro de estudios religiosos chiítas en Irán.

Irán indultará a condenados a prisión, incluidos detenidos en las protestas por Amini

En tanto, la semana pasada, Irán confirmó que indultará a un gran número de condenados o conmutará sus penas de prisión, entre ellos algunos detenidos durante las recientes protestas por la muerte de la joven que había sido detenida por no tener la cabeza completamente cubierta, Mahsa Amini, en ocasión de una fiesta nacional.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, "aceptó indultar y reducir las penas de un número significativo de acusados en relación con incidentes recientes o que han sido condenados" en otros casos, informó el sitio web de Jamenei en un comunicado.

Miles de personas fueron detenidas en el país por su supuesta implicación en las protestas desencadenadas tras la muerte de Amini en Teherán, el 16 de septiembre. Esta joven kurda iraní de 22 años murió tras ser detenida por la policía de moralidad, que la acusaba de infringir el estricto código de vestimenta de la República Islámica.

El comunicado no especificó el número de personas que se verán beneficiadas por esta medida. El indulto fue anunciado en el marco del 44 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica en febrero de 1979.

Con información de Télam