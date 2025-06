Conflicto Israel Irán hoy en EN VIVO: la dura amenaza de Irán para responder a los ataques

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este viernes que EE.UU. era plenamente consciente de sus intenciones de atacar Irán, que sin su apoyo no lo habría hecho y que tuvieron reuniones antes de los bombardeos de esta madrugada contra altos cargos militares y objetivos nucleares.





"Tuvimos contacto con ellos (el Gobierno de EE.UU.) en muchas conversaciones, incluso en reuniones, aunque no todas son conocidas, y esto, por supuesto, es muy importante", dijo Netanyahu en un vídeomensaje en hebreo, que añadió que si no hubieran conseguido el apoyo estadounidense, no habrían atacado