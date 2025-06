Israel cierra todas sus embajadas ante amenazas de represalias de Irán

El gobierno de Irán afirmó este viernes que los ataques de Israel contra sus instalaciones militares y nucleares el viernes son una "declaración de guerra" y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe. En paralelo, el Ministerio de Exteriores de Israel anunció el cierre de sus embajadas alrededor del mundo y el cese de sus servicios consulares "a la luz de los recientes desarrollos" por la escalada de violencia con Irán tras los bombardeos lanzados contra este país y las represalias esperadas sobre territorio israelí. En este marco, trascendió que el Ministerio de Seguridad argentino, comandado por Patricia Bullrich, resolvió reforzar la seguridad en la Embajada de Israel en Buenos Aires y en otras instituciones de la comunidad judía, como colegios, templos y sedes sociales.

En una carta dirigida a las Naciones Unidas, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, calificó el ataque como una "declaración de guerra" y "pidió al Consejo de Seguridad que abordara este asunto de inmediato", según informó el Ministerio.

"Las misiones de Israel en el mundo permanecerán cerradas y no se ofrecerán servicios consulares contra Irán", respondió el ministerio de exteriores israelí en un comunicado recogido por el diario The Times of Israel. El ministerio llamó a los israelíes en el mundo a rellenar una encuesta sobre su situación, aportando datos como su ubicación o en qué situación se encuentran.

La comunidad internacional insta a una desescalada entre Israel e Irán

La mayoría de los líderes extranjeros, al igual que la ONU, hicieron un llamamiento a la moderación y a la desescalada tras los ataques reivindicados por Israel contra Irán, sospechoso de querer dotarse de armas nucleares.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a Israel e Irán a "mostrar la máxima moderación". Guterres condenó "cualquier escalada militar en Medio Oriente" y dijo estar "particularmente preocupado" por los ataques de Israel a instalaciones nucleares iraníes, en palabras de uno de sus portavoces.

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a Irán a "hacer un trato, antes de que no quede nada". "Ya ha habido mucha muerte y destrucción, pero todavía hay tiempo para hacer que esta matanza, con próximos ataques planeados aún más brutales, termine", afirmó en su plataforma Truth Social.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, advirtió que las instalaciones nucleares "nunca deben ser atacadas". "Cualquier acción militar que ponga en peligro la seguridad de las instalaciones nucleares conlleva graves consecuencias para el pueblo de Irán, la región y más allá", afirmó y pidió "a todas las partes ejercer la máxima moderación para evitar una mayor escalada".

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, formuló un llamado a la "moderación" de todas las partes y a evitar "una mayor escalada", calificando la situación en Oriente Medio de "peligrosa".

El jefe de gobierno de Alemania, Friedrich Merz, instó a ambas partes a evitar "cualquier nueva escalada" que pudiera "desestabilizar toda la región", al tiempo que destacó "el derecho de Israel a defenderse". El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, pidió "moderación" y que "se movilicen todos los canales diplomáticos para rebajar tensiones".