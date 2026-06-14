Irán advirtió que responderá a los ataques de Israel en Líbano

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa junto a una pancarta con una imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán.

El Ejército iraní afirmó este domingo que responderá a los ataques de Israel contra el Líbano, que están poniendo en peligro además la firma de un acuerdo de paz entre Teherán y Washington. “Sin duda estos crímenes no quedarán sin respuesta”, dijo el subcomandante de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, Sardar Asadi, en declaraciones recogidas por los medios locales.

El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, ya advirtió antes que los nuevos ataques israelíes contra el barrio Dahye de Beirut hacían “imposible hablar de seguir adelante”, poniendo en duda el esperado acuerdo.

“Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, dijo en X Qalibaf en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos. El también presidente del Parlamento iraní afirmó que los nuevos ataques de Israel contra el barrio Dahye de Beirut “ha demostrado una vez más que Estados Unidos carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo”.

Trump: ataques contra Beirut "no deberían haber ocurrido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también dijo este domingo que los ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Beirut "no deberían haber ocurrido", y aseguró que un acuerdo de paz con Irán era inminente, aunque no confirmó su firma durante el día.

"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían actuar con contención", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"No debería haber más ataques israelíes en ninguna parte del Líbano, pero tampoco debería haber ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel (...) ¡No lo arruinemos todo!", añadió.

Fuerzas israelíes se preparan para posible ataque de represalia

Las fuerzas de Israel informaron este domingo que se estaban preparando para un posible ataque de represalia "en las próximas horas", después de bombardear los suburbios del sur de Beirut.

"Tras el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Beirut (...), las FDI se están preparando para posibles disparos contra el territorio del Estado de Israel en las próximas horas", declaró el ejército, sin especificar desde dónde se esperaba la ofensiva.

La Defensa Civil libanesa eleva la cifra de muertos a tres

La Defensa Civil del Líbano reportó el domingo tres muertos tras bombardeos israelíes en el sur de Beirut, horas después de que Israel anunciara ataques en los suburbios chiítas de la capital, considerados un bastión del movimiento proiraní Hezbolá. En un comunicado, la agencia indicó que "se recuperaron los cuerpos de tres mártires de entre los escombros y seis heridos" fueron trasladados al hospital tras el bombardeo, ocurrido en la zona de Ghobeiry.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.