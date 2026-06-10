Irak cierra su preparación para el Mundial con una derrota ante Venezuela

Irak perdió 2-0 ante Venezuela el miércoles en su último amistoso de preparación antes del Mundial.
El centrocampista Cristian Cásseres abrió el marcador para los sudamericanos en Bridgeville, Estados Unidos, en el minuto 17 con una definición a corta distancia.
Venezuela duplicó su ventaja inmediatamente después del descanso, cuando Cásseres recuperó el balón antes de cederlo al delantero Jesús Ramírez, que regateó a un defensor y conectó un potente disparo.
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Irak terminó el partido con 10 hombres después de que el delantero Ali Youssef recibiera una tarjeta roja directa en el minuto 72.
Irak regresa al Mundial por primera vez desde su única participación hace 40 años, y comenzará su campaña en el Grupo I contra Noruega el 17 de junio antes de enfrentarse a Francia y Senegal.
Venezuela no participa en el torneo de este año en Norteamérica y sigue siendo la única selección sudamericana que nunca se ha clasificado a un Mundial.
Con información de Reuters