Vaticano: "Por ahora no hay muchas condiciones" para llegar a la paz en Ucrania

El papa Francisco es uno de los líderes internacionales que más reclama un diálogo de paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido suerte.

El Vaticano lamentó que, "por ahora", no haya "muchas condiciones" para llegar a la paz en Ucrania, aunque renovó su propuesta para mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania "con la metodología y los contenidos" que decidan los dos países en guerra. Los pocos encuentros entre enviados rusos y ucranianos en los primeros meses del conflicto no llevaron a ningún acuerdo y fondo. Actualmente, ambas partes no logran acordar ni siquiera volver a verse.

"Creo que todos los hombres de buena voluntad no pueden hacer otra cosa que desear el diálogo y la paz. Sin embargo, actualmente no creo que haya muchas condiciones; debemos esperar, contra toda esperanza. Hoy no vemos ninguna novedad", planteó este lunes el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al ser consultado por periodistas sobre un posible cese del fuego en la guerra. El número dos de la estructura vaticana, reiteró de, todos modos, la disponibilidad para mediar en el conflicto, impulsada en primer lugar por el papa Francisco.

"La Santa Sede, desde el principio, ha estado haciendo todo, impulsando todas las iniciativas que podemos. Sin embargo, no hay nada mágico: depende de la voluntad de las partes para poner fin al conflicto", enfatizó el cardenal italiano y agregó: "Estamos disponibles, creo que el Vaticano es el terreno adecuado. Hemos tratado de ofrecer oportunidades para conocer a todos y mantener un equilibrio. Ofrecemos un espacio donde las partes pueden reunirse y dialogar. A ellos les corresponde identificar la metodología de trabajo y los contenidos."

La semana pasada, el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, planteó desde Kiev que "la triste verdad es que aún no llegó el momento para una mediación" del Vaticano.

Los dichos del ministro de Relaciones Exteriores ucraniano pusieron así paños fríos a los intentos vaticanos para mediar en el conflicto iniciado por la invasión rusa del 24 de febrero, sobre los que el papa Francisco pidió dar un rol a la Santa Sede para poner fin a la guerra. De todos modos, Kuleba afirmó que "llegará el momento de la mediación y si la Santa Sede quiere participar será bienvenida", aunque sin dar precisiones.

