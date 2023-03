Rusia acepta prorrogar el acuerdo para exportar granos en Ucrania, pero por solo dos meses

Moscú anunció el cambio de posición luego de arduas negociaciones con Turquía y la ONU, los dos mediadores que vienen presionando para que no venza el acuerdo este sábado. La importancia para África y los precios internacionales.

Rusia está dispuesta a renovar el acuerdo de exportación de cereales ucranianos y fertilizantes rusos, en el marco de la guerra, pero sólo por 60 días, según anunció este lunes el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Vershinin, tras arduas negociaciones con Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los dos mediadores de este proceso.

"La parte rusa no se opone a una nueva prórroga de la 'iniciativa del mar Negro' después de la expiración de su segundo mandato el 18 de marzo, pero sólo por 60 días" y no por cuatro meses como la vez anterior, expresó el funcionario en un comunicado. "Nuestra postura futura dependerá de los avances tangibles en la normalización de nuestras exportaciones agrícolas, no en palabras sino en hechos", aclaró Vershinin tras las negociaciones en la sede de la ONU en Ginebra, capital suiza.

Agregó que eso "incluye pagos bancarios, logística de transporte, seguros, descongelar' actividades financieras y suministro de amoníaco a través del oleoducto Tolyatti-Odessa", informó la agencia de noticias AFP.

La llamada Iniciativa de Cereales del mar Negro es el nombre oficial del acuerdo sobre las exportaciones de cereales desde los puertos ucranianos. El pacto fue cerrado el 22 de julio de 2022 entre Kiev y Moscú con mediación de Turquía, y contribuyó a aliviar la crisis alimentaria mundial provocada por la invasión rusa de Ucrania. Por un lado, ayudó a frenar la escalada de precios internacionales que encendió alarmas en todo el mundo en el primer semestre del año pasado y, por otro lado, reactivó el suministro de alimentos básicos a países africanos muy dependientes de estas importaciones.

La contraparte de este acuerdo es que Rusia reclamaba que las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, levantaran las sanciones contra sus fertilizantes. Esto no sucedió al 100%, según Moscú, y, por eso, ahora el Gobierno de Vladimir Putin exige que esto se enmiende para que el acuerdo pueda ser prorrogado por un período de tiempo más largo.

Según la ONU, que supervisó también el trato, el acuerdo ha permitido exportar hasta la fecha más de 24 millones de toneladas de grano. El entendimiento se renovó en noviembre por 120 días y debe expirar el 18 de marzo.

A la reunión en Ginebra también concurrieron Martin Griffiths, responsable de Asuntos Humanitarios de la ONU, y Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Con información de Télam