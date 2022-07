El papa Francisco quiere viajar a Ucrania y Rusia

El Pontífice intentará visitar las capitales de los dos países en septiembre próximo y rechazó los rumores de una posible renuncia.

En momentos en que un diálogo entre los Gobiernos de Ucrania y Rusia parece muy difícil, el papa Francisco expresó este lunes su deseo de viajar a esos dos países para intentar destrabar la situación y reabrir la mesa de negociaciones que ya lleva meses paralizada. Adelantó que una eventual visita podría realizarse en septiembre próximo.

En paralelo, negó cualquier intención de dimitir así como los rumores de que esté enfermo de cáncer. En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, que publicó el sitio Vatican News, el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica repasó la actualidad internacional y se mostró respetuoso con la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la interrupción del embarazo, al tiempo que reiteró su enérgica condena del aborto.

Al hablar de la situación en Ucrania, Francisco señaló que habían tenido contactos entre el Secretario de Estado Pietro Parolin y el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre un posible viaje a Moscú. "Las señales iniciales no eran buenas. Se habló de este posible viaje por primera vez hace varios meses y Moscú respondió que no era el momento adecuado", relató.

"Me gustaría ir a Ucrania, y primero quería ir a Moscú. Intercambiamos mensajes al respecto, porque pensé que si el presidente ruso me concedía una pequeña ventana para servir a la causa de la paz… Y ahora es posible que, tras mi regreso de Canadá, pueda ir a Ucrania. Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales", agregó. La visita del papa Francisco a Canadá durará del 24 al 30 de julio.

Rumores de renuncia

El Pontífice fue categórico al referirse a las crecientes versiones que hablaban sobre una posible renuncia por su estado de salud: "Nunca se me pasó por la cabeza. No por el momento, no por el momento. De verdad". Sí habló de sus problemas de rodilla. Contó que tuvo que retrasar su viaje a África porque necesitaba terapia y descanso, pero destacó que esa decisión le causó "mucho sufrimiento", especialmente porque quería promover la paz tanto en la República Democrática del Congo como en Sudán del Sur.

Finalmente, negó que le hayan diagnósticado un cáncer el año pasado cuando le extirparon una parte del colon debido a una diverticulitis, una enfermedad común en las personas mayores.

Con información de NA