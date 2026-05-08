Gobierno de Colombia suspende órdenes de captura y extradición contra líderes del Clan del Golfo

FOTO DE ARCHIVO. El jefe negociador de Colombia con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Álvaro Jiménez, asiste a una entrevista con Reuters

El ​Gobierno de Colombia suspendió las órdenes de captura y de extradición contra 29 dirigentes del Clan del ‌Golfo, la mayor banda criminal ‌del país vinculada con el narcotráfico y la minería ilegal, para avanzar en el proceso de paz con ese grupo armado ilegal, informó el viernes un funcionario gubernamental.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia, acordaron en ​diciembre establecer zonas de ⁠ubicación temporal para agrupar alrededor de 7.000 combatientes de ‌ese grupo armado ilegal, como parte de ⁠un proceso de paz que busca ⁠poner fin a un conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

"La decisión busca facilitar el desarrollo del ⁠proceso de paz y el ingreso a las ​zonas de ubicación temporal a partir del ‌25 de junio", dijo a Reuters ‌Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno con ese grupo ⁠armado.

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Aunque en el acuerdo inicial que se firmó en Doha, Catar, se definieron tres zonas de ubicación temporal, en la resolución que suspende las órdenes de captura y ​de extradición ‌solo se mencionan dos, que estarán en los municipios de Tierralta, en el departamento de Córdoba, y Belén de Bajirá, en Chocó, en el noroeste del país, a donde llegarán inicialmente 400 combatientes, aseguró ⁠Jiménez.

Entre los beneficiados con la suspensión de las órdenes de captura y de extradición se encuentra Jobanis de Jesús Ávila, más conocido por su nombre de guerra de "Chiquito Malo", el principal líder del grupo solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico y por quien Colombia ofrece una recompensa de más ‌de un millón de dólares.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, lanzó desde el inicio de su mandato, en agosto de 2022, una ambiciosa política de paz para silenciar los fusiles y sacar de la guerra a ‌más de 20.000 integrantes de grupos armados ilegales que se financian del narcotráfico y la minería ilegal en zonas montañosas y selváticas ‌del país, aunque ⁠sin ningún acuerdo concreto a tres meses de concluir su gobierno.

Catar, España, Noruega y Suiza ​participan como mediadores del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo, designado como una organización terrorista por Estados Unidos.

(Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)