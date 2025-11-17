¿Qué se sabe de la polémica organización que trasladó palestinos de Gaza a Sudáfrica?

La embajadora palestina en Sudáfrica, Hanan Jarrar, se reunió con pasajeros palestinos en el avión (Fotografía distribuida por la Embajada del Estado de Palestina vía Reuters).

Un avión que trasladaba 153 palestinos desde la Franja de Gaza aterrizó en un aeropuerto cerca de Johannesburgo y sorprendió a los funcionarios sudafricanos. Muchos ni siquiera contaban con los documentos necesarios para el viaje, por lo que estuvieron 12 horas varados hasta que una organización benéfica local se ofreció a alojarlos. Tras conocerse la noticia, dirigentes palestinos acusaron a Israel de estar detrás y de orquestrar la salida de los palestinos como parte de su política de limpieza étnica en Gaza.

La organización que alquiló la nave se llama Al-Majd Europe y, según su sitio web, coordina “evacuaciones de zonas de conflicto”. De acuerdo a lo que consignó la cadena Al Jazeera, la empresa cobró una considerable suma y su director tiene fluidas conexiones con Israel.

La reacción de Sudáfrica

El avión permaneció en la pista durante casi 12 horas mientras las autoridades sudafricanas intentaban averiguar por qué los palestinos no tenían sellos o comprobantes de salida de Gaza, según informaron funcionarios de la agencia fronteriza de Sudáfrica.

Cuando los encargados de inmigración les preguntaron dónde se alojarían o cuánto tiempo planeaban permanecer en Sudáfrica, tampoco supieron responder con certeza. De hecho, el Gobierno les permitió abandonar el avión recién después de que la organización benéfica Gift of the Givers se ofreciera a alojarlos. Además, las autoridades informaron que 23 palestinos volaron a otros países, sin dar más detalles.

“Se trata de personas de Gaza que, de alguna manera misteriosa, fueron subidas a un avión que pasó por Nairobi y llegó aquí”, explicó el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. "Parece que los están expulsando de Gaza", añadió e indicó que el incidente está bajo investigación de los servicios de inteligencia.

¿Qué es Al-Majd Europe y cuál es su vínculo con Israel?

Según la cadena de noticias qatarí, Al-Majd Europe está acusada de actuar en coordinación con las autoridades israelíes. Su director es Tomer Janar Lind, un ciudadano con doble nacionalidad israelí-estonia y el diario Haaretz indicó que colaboró con una unidad del ejército israelí encargada del traslado forzoso de palestinos desde Gaza para facilitar varios de estos vuelos.

Esta unidad, denominada Oficina de Emigración Voluntaria, fue creada a principios de 2025 bajo el Ministerio de Defensa israelí para implementar una política de expulsión de los palestinos. Según el medio israelí, Lind no negó haber organizado vuelos para palestinos, pero se negó a revelar más información.

El sitio web de organización indica que fue fundada en 2010 en Alemania, y la página de inicio muestra una ventana emergente de advertencia sobre personas que se hacen pasar por sus agentes y comparten números de teléfono de “representantes legítimos”.

Pero la página web no tiene dirección ni número de teléfono, solo indica una ubicación en Sheikh Jarrah, en Jerusalén. Mientras que el dominio web, almajdeurope.org, se registró recién en febrero de este año, y varios enlaces del sitio no funcionan.

¿Qué dijo Palestina?

La embajada palestina en Sudáfrica declaró en un comunicado que el vuelo fue organizado por “una organización no registrada y engañosa que se aprovechó de la trágica situación humanitaria de nuestro pueblo en Gaza, engañó a las familias, les cobró y facilitó su viaje de manera irregular e irresponsable”.

Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina advirtió a los palestinos, especialmente a los de la Franja de Gaza, sobre redes que buscan expulsarlos de sus hogares en consonancia con los intereses israelíes.