Denuncian que 94 palestinos murieron bajo detención israelí en los últimos dos años

La denuncia la hizo la ONG Physicians for Human Rights Israel (PHRI). El número de palestinos muertos aumentó desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó Israel e Israel respondió con la peor ofensiva militar contra la Franja de Gaza, que para parte del mundo es un genocidio en curso.

El alto el fuego impuesto por Estados Unidos apenas sobrevive en la devastada Franja de Gaza, en medio de los constantes bombardeos con drones y helicópteros, y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel que ya dejaron decenas de palestinos muertos desde el inicio de la tregua. Además, organizaciones internacionales denuncian que Israel no afloja su bloqueo militar y la situación humanitaria no mejora: la mayoría de la población sigue desplazada, sin luz, con pocos medicamentos y con hospitales medio destruidos o fuera de actividad. Y, además, ahora se suman las lluvias y el frío del invierno. Pese a todo esto, los intercambios de cadáveres entre Hamas y el gobierno de Benjamin Netanyahu continúan. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

 

 

Hace 19 minutos

UNICEF estima que solo 100.000 de 600.000 niños pudieron volver a la escuela en Gaza

“En las próximas semanas, si no ofrecemos educación podría haber consecuencias terribles para toda una generación”, apuntó un portavoz de UNICEF y explicó que es "fundamental" que los niños vuelvan a las aulas lo antes posible, no solo por la educación básica sino también por su "salud mental".

Palestinos sentados junto a una hoguera, durante un alto el fuego entre Israel y Hamás, en la ciudad de Gaza

Hace 23 minutos

Al menos 13 heridos por un ataque con drone israelí en la Ciudad de Gaza

Israel no para de lanzar ataques contra la Franja de Gaza. Esta vez, lanzó una bomba con un drone sobre una escuela que en donde se refugiaban palestinos desplazados de sus hogares. Según la agencia de noticias palestina, Wafa, al menos 15 personas resultaron heridas en ese barrio de Daraj en la Ciudad de Gaza. 

Hace 2 horas

En los últimos 2 años, el número de palestinos muertos bajo detención israelí aumentó

La ONG Physicians for Human Rights Israel (Médicos por los Derechos Humanos de Israel) denunció que desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó e Israel respondió con la peor ofensiva de su historia contra la Franja de Gaza, el número de palestinos muertos bajo detención de Israel aumentó. Según sus cálculos, en los últimos dos años 94 palestinos fallecieron mientras estaban privados de su libertad en prisiones y centros de detención israelíes. 

Hace 4 horas

Alemania levantará la restricción de exportar armas a Israel

El Gobierno de Alemania anunció que levantará las restricciones a las exportaciones de armamento impuestas en agosto a Israel, por considerar que se cumple el alto el fuego que rige en la Franja de Gaza. En una conferencia de prensa, Sebastian Hille, vocero adjunto del Ejecutivo alemán, confirmó que “las restricciones a la exportación de armas a Israel anunciadas en el comunicado del Gobierno del 8 de agosto de 2025 quedan derogadas y la derogación entrará en vigor el 24 de noviembre”.

 

La base de esta decisión, precisó Hille, es el alto el fuego vigente en la Franja de Gaza desde el pasado 10 de octubre que, en principio, “se ha estabilizado”, reportó el sitio DW. “Esperamos que todos respeten los acuerdos alcanzados. Esto incluye que se mantenga el alto el fuego, que se preste ayuda humanitaria a gran escala y que el proceso continúe de forma ordenada”, es decir, “que ambas partes, tanto Israel como la parte palestina, se atengan al proceso acordado”, enfatizó el vocero.

Con información de Noticias Argentinas

 

Hace 6 horas

El Consejo de Seguridad de la ONU votará este lunes si envía una misión internacional a Gaza

A pedido de Estados Unidos, el gobierno que impuso el débil y varias veces violado alto el fuego entre Hamas e Israel, el Consejo de Seguridad de la ONU votará este lunes si envía una misión internacional a la devastada Franja de Gaza. 

