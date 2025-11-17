Denuncian que 94 palestinos murieron bajo detención israelí en los últimos dos años

El alto el fuego impuesto por Estados Unidos apenas sobrevive en la devastada Franja de Gaza, en medio de los constantes bombardeos con drones y helicópteros, y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel que ya dejaron decenas de palestinos muertos desde el inicio de la tregua. Además, organizaciones internacionales denuncian que Israel no afloja su bloqueo militar y la situación humanitaria no mejora: la mayoría de la población sigue desplazada, sin luz, con pocos medicamentos y con hospitales medio destruidos o fuera de actividad. Y, además, ahora se suman las lluvias y el frío del invierno. Pese a todo esto, los intercambios de cadáveres entre Hamas y el gobierno de Benjamin Netanyahu continúan. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.
