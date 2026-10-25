Flávio Bolsonaro votó en el balotaje y afirmó: "Brasil no aguanta más"

Flávio Bolsonaro votó este domingo en balotaje de las elecciones presidenciales de Brasil en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro, donde llegó acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro. El senador del Partido Liberal (PL) emitió su sufragio a las 8:22 y afirmó que llegó “el momento del cambio real” para su país.

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“Llegó la hora del cambio, Brasil no aguanta más, la vida de todos empeoró. La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas. Tenemos todas las condiciones para formar un gran equipo. Pido que, llueva o haga sol, salgan de casa para votar”, declaró ante la prensa tras emitir su sufragio.

El ganador de la primera vuelta es el gran favorito ya que nunca desde la redemocratización y las elecciones de 1989 el vencedor de la primera ronda perdió el balotaje. La última encuesta de Datafolha le dio este sábado a las 18.30 la victoria 51% a 49 a Bolsonaro hijo, pero dentro del margen de error, es decir, empate técnico.

El senador también estuvo acompañado por el gobernador electo de Río de Janeiro, Douglas Ruas. Al marcharse, señaló que sus propuestas "demuestran" que tiene "todas las condiciones para conformar un gran equipo que reorganice Brasil".

Y agregó: “Estoy muy contento con la campaña en esta segunda vuelta. Llevamos alegría a las calles, fue una campaña ligera, una campaña limpia, con felicidad en los rostros de quienes estuvieron con nosotros en las calles aquí en Río de Janeiro, con Douglas [Ruas]”, dijo.

Flávio también instó a los votantes a no faltar a las urnas. "Llueva o truene, salgamos de casa a votar, porque Brasil cambiará y ganará". Parte de los 33 millones de personas (el 21% del electorado) que se abstuvieron de votar en la primera vuelta definirán este domingo al próximo presidente.

Flávio, en caso de victoria, convertirá a su padre, el mito de la derecha, en su consejero. Y tal vez a su hermano Eduardo, condenado y con pedido de captura en Brasil, en canciller o embajador en Washington. Eduardo es el nexo ideológico de la extrema derecha tropical con sus grandes líderes estratégicos, Steve Bannon, el secretario de Estado Marco Rubio y Donald Trump. Jair tendrá el indulto. “El me pondrá la banda presidencial”, avisó Flávio.