Lula o Flávio Bolsonaro: cuándo asume el nuevo presidente de Brasil tras el balotaje de la elecciones de Brasil 2026

Lula o Bolsonaro: cuándo asumirá el nuevo presidente de Brasil en el balotaje de la elecciones de Brasil 2027

El próximo domingo 25 de octubre, Brasil define en segunda vuelta a su nuevo presidente para los próximos cuatro años. El actual mandatario, Lula da Silva, y el senador liberal Flávio Bolsonaro se enfrentan por la presidencia, en una contienda muy ajustada.

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Según la última encuesta de Quaest, tras el debate presidencial, el margen de diferencia entre ambos candidatos se acortó a solo un punto: Bolsonaro, del Partido Liberal, tiene el 45% de intención de voto, mientras que Lula cuenta con el 44%. El relevamiento posee un margen de error de dos puntos, se considera que queda dentro del empate técnico. Por eso, el próximo domingo la elección será una carrera minuto a minuto por ver quién gana.

¿Cuándo asume el nuevo presidente de Brasil?

Independientemente de quién sea ganador, el nuevo presidente brasileño asumirá su gestión el 5 de enero de 2027. El mandato se extenderá hasta el 5 de enero de 2031. En caso de que Lula obtenga la victoria, renovará su gestión y será el cuarto mandato al frente de Brasil. En cambio, para Bolsonaro sería su primera presidencia.

El candidato que sea electo presidente asumirá el 5 de enero de 2027

Qué necesitan Lula y Bolsonaro para ganar el balotaje este domingo

En Brasil, cuando ninguno de los candidatos supera el 50% de votos válidos, los dos presidenciales más votados pasan al balotaje. En la segunda vuelta gana el candidato presidencial que obtiene la mayor cantidad de votos. No hay una diferencia mínima exigida, pero solo se cuentan votos válidos, los nulos o en blanco no se asignan a ninguno de los candidatos.

En la primera vuelta Flávio Bolsonaro ganó con el 47,03 % de los votos válidos, equivalentes a 56.103.033 sufragios, mientras que Lula quedó en segundo lugar con el 45,16%, es decir, unos 53.870.724 votos. Las últimas encuestas señalan que se achicó la brecha entre ambos, por lo que cada voto será decisivo para ambos.