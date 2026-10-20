Elecciones en Brasil: Lula achica la diferencia frente a Flávio a días del balotaje

Mientras la campaña electoral en Brasil mantiene en vilo a la región, una encuesta de este lunes anticipó que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quedaría a apenas 0,6 puntos porcentuales de Flávio Bolsonaro en la intención de voto para la segunda vuelta del 25 de octubre. El senador ultraderechista registra el 46,5% de las preferencias, frente al 45,9% del actual mandatario.

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El relevamiento, a cargo de BTG/Nexus, mostró una reducción de la distancia entre ambos candidatos, que en las semanas anteriores rondaba los dos puntos porcentuales. Con una diferencia por debajo del margen de error de dos puntos, el escenario es de empate técnico, sin una ventaja estadísticamente concluyente para ninguno de los aspirantes.

La encuesta también registró un 4,7% de votos en blanco, nulos o por ninguna de las opciones, mientras que el 2,9% de los consultados no supo responder o se declaró indeciso. El lulismo, tal como dejaron entrever los altos mandos del Partido de los Trabajadores (PT), apunta a cazar los votos de ese sector.

Lula y Flávio Bolsonaro, cabeza a cabeza en el balotaje

En el escenario de segunda vuelta, Flávio Bolsonaro alcanza el 50,3% de los votos válidos, frente al 49,7% de Lula. Este cálculo excluye los sufragios en blanco, nulos y las respuestas indecisas, por lo que la diferencia también queda reducida a seis décimas.

El estudio de Nexus se realizó por teléfono entre el 16 y el 18 de octubre, sobre una muestra de 2.002 votantes mayores de 16 años distribuidos en los 27 estados brasileños. La investigación cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales y un intervalo de confianza del 95%.

La cercanía entre ambos candidatos contrasta con las mediciones previas, que mostraban una ventaja algo mayor para el dirigente del PL. Sin embargo, los números no permiten afirmar que Flávio tenga una superioridad consolidada: la distancia está dentro del margen de error y el resultado dependerá de cómo se distribuyan las preferencias en los últimos días de campaña.

Las diferencias en el perfil de los votantes

La distribución del voto muestra contrastes entre los electorados de ambos candidatos. Según las tendencias reflejadas en las encuestas, Lula conserva mayor respaldo entre las mujeres y los votantes con escolaridad básica, mientras que Flávio Bolsonaro encuentra más apoyo entre los hombres y las personas con educación media y superior.

También persisten diferencias regionales. El candidato opositor registra una mayor intención de voto en el Norte, el Sur, el Sudeste y el Centro-Oeste, mientras que Lula mantiene su principal fortaleza en el Nordeste, una región históricamente clave para el PT.