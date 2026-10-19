A menos de una semana para el balotaje de Brasil, una encuesta de la consultora Vox sobre la intención de voto mostró una leve ventaja en favor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el senador Flávio Bolsonaro. Según el relevamiento, el actual mandatario (PT) ganaría con el 51% de los votos válidos, mientras que el dirigente del Partido Liberal (PL) obtendría el 49%. Se trata de la única consultora que predijo correctamente la victoria del hijo del expresidente Bolsonaro en las elecciones generales.

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En la primera vuelta del 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula quedó en segundo lugar con el 45,16%. La segunda vuelta de las elecciones en Brasil será el próximo domingo 25 de octubre y los sondeos más recientes muestran nuevamente una disputa muy ajustada entre ambos candidatos.

Al considerar al conjunto de los encuestados por Vox, y no solo a quienes optaron por alguno de los dos candidatos, Lula reuniría el 46,4% de los votos, frente al 44,6% de Flávio Bolsonaro. En ese escenario, los votos en blanco, nulos y las abstenciones suman el 5%, mientras que el 3,9% permanece indeciso. La distancia entre ambos se reduce allí a 1,8 puntos porcentuales. Los porcentajes sobre votos válidos, en cambio, excluyen las respuestas que no se asignan a ninguno de los postulantes y sitúan la relación en 51% a 49%.

En esta elección clave para el futuro de Brasil y de América Latina, la participación aparece como una de las variables centrales de la segunda vuelta. La abstención en las elecciones generales fue del 21,08%, equivalente a unos 33,4 millones de electores. Lula apuesta conquistar a los votantes que no acudieron a las urnas para remontar y lograr la reelección.

Cuál fue el resultado que pronosticó Vox en la primera vuelta de Brasil

Candidato Intención de voto Flávio Bolsonaro (PL) 41,2% Lula (PT) 40,4% Ronaldo Caiado (PSD) 3,3% Renan Santos (Missão) 2,2%

El sondeo se realizó entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre y se difundió el 2 de octubre.

Recta final para el balotaje de Brasil

Este domingo, miles de brasileños salieron a las calles este domingo para respaldar la candidatura de Lula. Por su parte, el senador Flávio Bolsonaro encabezó un acto en la Avenida Paulista, en la región central de São Paulo. Además de elegir al Presidente de la República, los votantes del Distrito Federal también deberán elegir al gobernador, cargo que disputan Leandro Grass (PT) y Celina Leão (PP), partidaria de Bolsonaro.

La movilización nacional, denominada "¡Vamos Lula!", fue organizada por el PT junto a aliados políticos, movimientos sociales y organizaciones civiles. Esta mañana, partidarios del presidente brasileño se reunieron en la Explanada de los Ministerios, en el centro de Brasilia. El evento forma parte de la iniciativa "Bora Virar", que busca ampliar el diálogo con la población, conseguir nuevos votos y fomentar la participación en las elecciones.

En Río de Janeiro, el evento CarnaLula 2026 en Copacabana contó con comparsas y bloques carnavalescos, en tanto que en São Paulo, la Avenida Paulista fue escenario de desfiles, marchas en bicicleta y discursos en defensa de las instituciones democráticas y los derechos laborales.

Belo Horizonte también se sumó con una gran concentración en el centro urbano, donde activistas mostraron una pancarta con la leyenda "Lula de Brasil". En Brasilia, las concentraciones se ubicaron en el Eixão, y ciudades como Florianópolis, Curitiba, Maceió y Natal protagonizaron caravanas y movilizaciones multitudinarias.

Lula, durísimo con Bolsonaro en el debate: "¿Ya le pidió prestada la motosierra de Milei?"

El debate del canal BAND desnudó el momento de máxima tensión que se vive en Brasil. Un Lula energético y preparado para responder a todas las acusaciones y mentiras de Bolsonaro, lo acusó de "miliciano", lo calificó de "hijo de" y buscó igualarlo con Javier Milei y su crisis económica. "¿Ya pidió prestada la motosierra de Milei?", ironizó el mandatario y el hijo de su antecesor -hoy condenado por encabezar un fallido golpe de Estado- sólo repitió los argumentos de su socio argentino y dijo que la crisis es culpa de "la pesada herencia".

Bolsonaro fue con cuatro o cinco ideas y las repitió con tranquilidad, una sonrisa y una capacidad sorpresiva para no responder las preguntas que le hacía Lula en los momentos de intercambios. El hijo mayor de Jair Bolsonaro repitió una y otra vez que Lula y su Partido de los Trabajadores está gobernando "hace 20 de los últimos 24 años", prometió "prosperidad" para todos los brasileños -incluso dijo que creará un Ministerio de la Prosperidad", aseguró que va a "lanzar una guerra contra el narcoterrorismo", denunció "la corrupción de Lula" y volvió sistemáticamente al año y medio que el hoy presidente estuvo preso por un proceso legal que luego fue anulado por la misma corte suprema que lo había condenado.

Lejos de esquivar los temas más incómodos, Lula le respondió de frente, sin esconder su bronca y exasperación por las incongruencias de su rival. "El candidato (opositor) podría haber votado a favor de la enmienda constitucional que mandé el 25 de mayo del año pasado para darle al gobierno federal el poder para actuar en materia de seguridad pública, algo que debería ser una cuestión de Estado", lo confrontó el veterano dirigente petista, luego que Flávio prometiera "declarar la guerra al narcoterrorismo" "Voy a recuperar cada ciudad, cada barrio, cada calle, cada esquina", sostuvo el opositor, quien reiteró que ampliará la capacidad carcelaria del país.

Durante el bloque económico, Bolsonaro no profundizó sobre ninguna propuesta concreta. En cambio, apuntó al malestar social actual. "El PT gobernó este país 20 de los últimos 24 años. ¿La comida está más cara o más barata? ¿La carne está más cara o más barata? Ustedes lo saben", dijo el opositor mirando a la cara. Luego acusó al Gobierno de "gastar de manera desenfrenada" y sostuvo que "la mejor manera de controlarlo es sacar a Lula de la Presidencia".