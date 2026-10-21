A días del balotaje en Brasil, una encuesta reveló que el 44% de los brasileños teme el regreso de los Bolsonaro al poder, mientras que el 42% tiene más temor a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. El informe, sin embargo, mantiene al empate técnico como principal resultado, por lo que todavía todo puede pasar el próximo domingo.

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El estudio, hecho por Quaest y encargado por Globo y TV Globo, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, por lo que no permite establecer una diferencia estadísticamente significativa entre las dos preocupaciones. La medición, al igual que las anteriores, muestra una disputa marcada por la polarización política y por los temores que despierta cada alternativa entre distintos sectores de la sociedad brasileña.

En la encuesta anterior, realizada una semana antes, ambas opciones habían registrado el mismo porcentaje: el 43% de los consultados temía el regreso de la familia Bolsonaro y otro 43% expresaba preocupación por una nueva victoria de Lula. La nueva medición mantiene el escenario de paridad, aunque con un leve crecimiento del temor a un retorno de la derecha bolsonarista.

¿Qué pasa con los evangélicos y la derecha anti-Bolsonaro?

El informe de Quaest destacó que el temor a una reelección de Lula perdió intensidad entre los evangélicos y los votantes identificados con la llamada derecha anti-Bolsonaro. En el primer grupo, la preocupación por una nueva victoria del actual mandatario pasó del 56% al 53%, una variación que se encuentra dentro del margen de error de cinco puntos porcentuales correspondiente a ese segmento.

En cambio, el miedo al regreso de los Bolsonaro entre los evangélicos creció del 27% al 33%, una suba que el informe considera estadísticamente significativa. El dato resulta relevante por el peso electoral de este sector, históricamente disputado por las fuerzas conservadoras y uno de los grupos en los que el bolsonarismo construyó una base de apoyo.

La tendencia también apareció entre los votantes de derecha que no se identifican con Jair Bolsonaro. En ese segmento, el porcentaje de quienes temen una victoria de Lula cayó del 91% al 82%. Incluso entre los propios simpatizantes de Bolsonaro se registró una reducción de esa preocupación, del 94% al 87%.

Quaest señaló que el temor a los Bolsonaro había quedado por encima del miedo a Lula por última vez en la medición del 14 de agosto, cuando los porcentajes fueron del 45% y el 41%, respectivamente. Desde entonces, siete ediciones mostraron una ventaja del temor a Lula o un empate entre ambas alternativas.

El impacto de Bolsa Familia en la campaña

Uno de los datos más significativos aparece entre los beneficiarios del Bolsa Familia, el programa de asistencia social del Gobierno brasileño. En ese grupo, el 63% teme una victoria de Flávio Bolsonaro, frente al 23% que manifiesta mayor preocupación por la reelección de Lula.

En la encuesta anterior, esos porcentajes eran del 58% y el 29%, respectivamente. La diferencia se amplió después de las declaraciones de Daniella Marques, coordinadora del equipo económico de la campaña de Flávio Bolsonaro, sobre una transición de dos años para la salida del programa social.