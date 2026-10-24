Un Lula incisivo cruzó a Flávio en el último debate: “Aprendiste de Milei”

Brasil vuelve a entrar en tensión a horas del balotaje entre Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el último debate antes de la segunda vuelta. Los dos aspirantes a la presidencia cerraron el primer bloque con chicanas, críticas y preguntas sobre políticas públicas. Lula incluso comparó al programa de gobierno de Flávio con el del presidente argentino Javier Milei, al asegurar que “el tijerazo” que propone “es igual a la motosierra” del mandatario argentino.

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A diferencia del debate pasado, TV Globo estableció diversas normas que impiden que los candidatos se coloquen uno detrás del otro y prohíben la táctica empleada por Flávio en el anterior: cuando un candidato recorre el escenario respondiendo preguntas, el otro debe permanecer en su atril y al caminar, no pueden invadir el espacio del otro.

“Mi adversario es como esos chicos que van a la escuela y quieren aprender, pero terminan memorizando y no comprenden nada. No lee los diarios y no sabe que estamos haciendo todo lo que el ahora promete en Brasil”, manifestó el presidente Lula en su primer intervención. Sus dichos se dan luego de que Bolsonaro acusara al mandatario de reducir y paralizar proyectos públicos; algo que contradijo con cifras del PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento).

El líder del Partido Liberal aseguró que, siendo 23 de octubre, "los salarios ya se han agotado" y acusó al actual presidente de Brasil de aumentar la inflación y complicar la economía del pueblo. O Globo sostiene que sus datos "son incorrectos" ya que si bien "está por encima del objetivo pero a un nivel controlado y más baja de lo habitual".

Por su parte, Lula señaló que no comprende la situación de la infraestructura brasileña y aseguró que desconoce cada una de las obras o acciones que lleva adelante su gestión.

Las comparaciones de Flávio con Milei que hizo Lula

De forma incisiva, Lula cruzó más de una vez a Flávio comparándolo con el presidente argentino. El senador liberal le respondió que cuando él menciona a Milei, lo hace “por sus logros en economía”.

“Cuando yo hablo de Milei lo digo porque el agarró el gobierno con más de 200 puntos de inflación, arregló la economía y reparó el daño que había en su país con 20 años de gobiernos de izquierda. La izquierda destruyó a Argentina, así como yo voy a tener que reparar el daño que usted y el PT dejaron para las próximas generaciones en Brasil”, aseguró Flávio durante el primer bloque del debate, en el momento de los cruces.

La promesa del aumento del salario mínimo

Al hablar del salario mínimo se da la primera mención del presidente Javier Milei en el debate, en medio de las críticas del argentino al asegurar que "es imposible" que la gente pueda sobrevivir los últimos días del mes sin comer. "Lula da con una mano y quita con nueve dedos", acusó Flávio -en referencia al accidente que tuvo el mandatario-; algo que generó protestas de los indecisos y risas y gritos de quienes lo apoyan.

Más tarde en el debate, se mostró indignado por el comentario y le dijo que se disculpara. Esto generó que Bolsonaro pidiera perdón y a su vez, abandone el tono "burlón" en el segundo segmento. Allí suavizó el tono. De todas formas, O Globo sostiene que dicho comentario fue rechazado por los "indecisos" en diferentes grupos.

Bolsonaro prometió, en reiteradas ocasiones, que aumentará el salario mínimo real por encima de la inflación y pases de autobús gratuitos durante los fines de semana; algo que parece ir en contra del ajuste fiscal con el que se compromete.

“Si no fuera por los gobiernos del PT, de Lula y Dilma, hoy el salario mínimo no estaría por encima de la inflación. Porque si fuera por los gobiernos de Temer y de tu padre, Jair, el salario mínimo estaría en 900 reales ahora. Por eso ustedes lo siguen a Milei, porque ajusta el salario mínimo, no como los gobiernos del PT que ponemos al salario mínimo como prioridad en el PBI”, lanzó Lula.

El presente de los agroindustriales

En otro momento del debate, Bolsonaro acusó a Lula de "humillar" a la agroindustria; lo que indignó a Lula y le dijo a los televidentes que consulten en Google para entender qué hizo su gestión respecto al tema. El Plan Safra (Plan Cosecha) es la principal política pública de crédito rural de Brasil, diseñada para financiar al sector agropecuario y ganadero: el monto total del Gobierno para el ciclo 2026/2027 fue de 525 millones de reales (más de 100 millones de dólares) solo para la agricultura empresarial y de mediana y gran escala.

A su vez, el programa incluye baja de intereses en créditos clave (como depósitos a la vista, ahorro rural y Letras de Crédito del Agronegocio - LCA) y recursos no obligatorios para subsidiar las tasas a través del Tesoro. Según O Globo, dicho plan batió récords durante el gobierno de Lula.

Lula hace que Bolsonaro se retracte por segunda vez

El presidente brasileño volvió a hacerse fuerte en el debate al hablar de maternidad. En mayo del 2009, Flávio como diputado estatal fue el único miembro de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro que votó en contra de extender la licencia de maternidad para las funcionarias públicas del Estado (de cuatro a seis meses). En ese momento, argumentó que la medida podría volver obligatoria en el sector privado e "incrementar la discriminación contra las mujeres en el mercado laboral". Ahora, en el debate, admitió su error y dijo que votaría de manera diferente.

Bolsonaro también mostró poca convicción y generó repudios al defender al policía acusado de matar a Ana Clara Gomes Machado -niña de cinco años muerta por un disparo de fusil en 2021, mientras jugaba en la calle cerca de su vivienda- y a su posterior discurso sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal. El acusado del Ministerio Público regional es que dicho proyectil procedió de un fusil utilizado por el cabo Bruno Dias Delaroli, integrante entonces del 12° Batallón de la Policía Militar.