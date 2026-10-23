Quién gana las elecciones en Brasil 2026, según las últimas 16 encuestas previas al balotaje: Lula o Bolsonaro

Brasil define a su próximo presidente este domingo 25 de octubre y un promedio de las últimas encuestas reveló que el senador liberal Flávio Bolsonaro mantiene una ventaja de menos de dos puntos por encima del actual presidente Lula da Silva.

{{{htmlAmp}}}

Una por una: qué adelantaron las últimas 16 encuestas sobre la segunda vuelta de Brasil 2026

El CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) analizó el promedio de las últimas 16 encuestas realizadas entre el 7 y el 18 de octubre y definió que Bolsonaro tiene una intención de voto del 47,4%, mientras que Lula se mantiene en 45,7% de cara a la segunda vuelta. La diferencia es de 1,7 puntos porcentuales, es decir que adelanta una contienda electoral ajustada que se espera se definirá minuto a minuto.

En detalle, cada una de las encuestas adelantó:

BTG/Nexus (18/10): Lula 45,9% – Flávio Bolsonaro 46,5%

Lula 45,9% – Flávio Bolsonaro 46,5% AtlasIntel (18/10): Lula 44% – Flávio Bolsonaro 46%

Lula 44% – Flávio Bolsonaro 46% PoderData (18/10): Lula 45% – Flávio Bolsonaro 48%

Lula 45% – Flávio Bolsonaro 48% VOX (17/10): Lula 46,4% – Flávio Bolsonaro 44,6%

Lula 46,4% – Flávio Bolsonaro 44,6% Instituto Veritá (16/10): Lula 46,1% – Flávio Bolsonaro 48,2%

Lula 46,1% – Flávio Bolsonaro 48,2% Ipespe (15/10): Lula 46% – Flávio Bolsonaro 48%

Lula 46% – Flávio Bolsonaro 48% PoderData (15/10): Lula 46% – Flávio Bolsonaro 47%

Lula 46% – Flávio Bolsonaro 47% Datafolha (15/10): Lula 47% – Flávio Bolsonaro 48%

Lula 47% – Flávio Bolsonaro 48% Palver (13/10): Lula 49% – Flávio Bolsonaro 50%

Lula 49% – Flávio Bolsonaro 50% Quaest (13/10): Lula 44% – Flávio Bolsonaro 46%

Lula 44% – Flávio Bolsonaro 46% PoderData (13/10): Lula 46% – Flávio Bolsonaro 48%

Lula 46% – Flávio Bolsonaro 48% BTG/Nexus (12/10): Lula 45% – Flávio Bolsonaro 48%

Lula 45% – Flávio Bolsonaro 48% AtlasIntel (8/10): Lula 45,7% – Flávio Bolsonaro 51,1%

Lula 45,7% – Flávio Bolsonaro 51,1% Datafolha (8/10): Lula 45% – Flávio Bolsonaro 49%

Lula 45% – Flávio Bolsonaro 49% VOX (7/10): Lula 44,2% – Flávio Bolsonaro 42,7%

Lula 44,2% – Flávio Bolsonaro 42,7% PoderData (7/10): Lula 46% – Flávio Bolsonaro 48%

El panorama favorece a Flávio Bolsonaro, ya que aparece al frente en 14 de los 16 sondeos. Lula lidera solo en las dos de VOX, la del 7 y la del 17 de octubre. Sin embargo, la distancia entre ambos se achicó desde la primera vuelta y, especialmente, tras el debate presidencial.

Entre las claves para comprender la disparidad de las diferentes encuestas está la metodología: PoderData, VOX y BTG/Nexus realizan encuestas telefónicas; Quaest y Datafolha, presenciales; AtlasIntel y Palver, online. Esa diferencia puede explicar parte de la dispersión entre los resultados. Además, los sondeos incluyen todos los votos incluso el blanco, nulo, o no sabe o no contesta, por lo que no son directamente comparables con el resultado final, que se mide en votos válidos.

¿Cuándo se conocen los resultados de las elecciones de Brasil?

Las urnas en Brasil cerrarán a las 17 hs y el Tribunal Superior Electoral (TSE) comienza a publicar resultados parciales con el cierre cuando cada urna cuenta sus votos e imprime los resultado de sus votantes. En la primera vuelta, los resultados se conocieron minutos después de las 18 hs.

Además, como antecedente, en la segunda vuelta de 2022 el ganador quedó matemáticamente definido a las 19.58 hs, unas tres horas después del cierre. Los resultados se pueden en tiempo real en el portal del TSE.