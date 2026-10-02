En la recta final a las elecciones presidenciales de Brasil, genera curiosidad la vida personal del candidato Flávio Bolsonaro. El senador derechista está casado con Fernanda Antunes Figueira, quien tiene una profesión lejos de la política, pero ganó visibilidad pública durante la campaña.

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Quién es Fernanda, la esposa de Flávio Bolsonaro: a qué se dedica

Fernanda, la esposa de Flávio Bolsonaro, es odontóloga con especialización en ortopedia facial y ortodoncia. La mujer había mantenido un perfil bajo hasta su aparición pública en campaña, ahora utiliza sus redes para promocionar proyectos de su marido con temas como la salud, las personas de tercera edad, la maternidad y los derechos de las mujeres. Además, suele participar en los actos de campaña.

Uno de los videos más comentados fue el spot grabado en la casa de la familia, donde se atribuyó el mérito de que Flávio sea más dócil que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y bromeó con que lo "reeducó". La imagen encaja con la idea de candidato que buscó construir, es decir, un futuro presidente "más moderado" que su padre, aunque asegura que Jair siempre será su "brújula".

¿Cuántos hijos tienen Fernanda y Flávio Bolsonaro?

Si bien no hay información sobre cómo se conocieron, la pareja se casó en 2010 y llevan más de 16 años juntos. Ambos tienen dos hijas, Carolina y Luiza Bolsonaro que ya son adolescentes.

Durante la campaña presidencial, el propio Flávio se ha mostrado como un padre de familia, junto a sus dos hijas y un hombre devoto de Dios. Entre sus lemas suele decir: "Ven con fe".