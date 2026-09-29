Cuántos hijos tiene Jair Bolsonaro: a qué se dedican

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2023, es una de las figuras más influyentes de la ultraderecha latinoamericana. Su condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado lo dejó fuera de las elecciones, pero su apellido sigue en el centro de la escena política: su hijo Flavio aspira a ser el próximo mandatario brasileño, mientras que otros de sus hijos buscan sus propios cargos en el Senado.

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Cuántos hijos tiene Bolsonaro: quiénes son

Jair Bolsonaro tiene cinco hijos de sus tres diferentes matrimonios:

Los tres mayores nacieron durante su primer matrimonio con Rogéria Nantes Braga: Flávio (45 años) , Carlos (43) y Eduardo (42).

(45 años) (43) (42). Con su segunda esposa, Ana Cristina Valle, tuvo uno solo: Jair Renan, de 28 años

de 28 años Junto a su esposa actual, Michelle, tuvo a la única mujer: Laura, la menor de 15 años.

¿A qué se dedican cada uno de los hijos de Bolsonaro?

Flávio Bolsonaro, el candidato presidencial

Se trata del mayor de los cinco hijos de Bolsonaro y quien actualmente es senador por Río de Janeiro. Su padre lo eligió como heredero político en diciembre y hoy es el candidato del Partido Liberal a la presidencia brasileña. Las encuestas adelantan que podría tener un empate técnico con Lula en un eventual balotaje. Entre sus principales promesas de campaña, aseguró que buscará replicar el modelo de mano dura contra el crimen del salvadoreño Nayib Bukele y formalizó su candidatura junto al presidente argentino, Javier Milei, mostrándose como un candidato de gran vínculo con los líderes derechistas de la región.

Flávio Bolsonaro es el principal candidato presidencial de la derecha

Carlos Bolsonaro

El segundo hijo fue concejal de Río de Janeiro durante siete mandatos y es considerado el cerebro de la estrategia digital del bolsonarismo. Para las elecciones generales 2026, se lanzó como candidato a senador por el estado de Santa Catarina. Todavía continúa la investigación en su contra por una presunta red de espionaje ilegal durante el gobierno de su padre, pero no tiene una condena.

Carlos es andidato a senador por el estado de Santa Catarina(Foto: CNN Brasil)

Eduardo Bolsonaro

El tercer hijo fue diputado federal por San Pablo, pero vive en Estados Unidos desde 2025 y presionó al Gobierno estadounidense para frenar la investigación por el intento de golpe de 2022. Su banca fue anulada tras la decisión de radicarse en ese país y el Tribunal Supremo de Brasil lo condenó por coacción a la Justicia.

Eduardo Bolsonaro vive en Estados Unidos desde 2025

Jair Renan Bolsonaro

El cuarto hijo del expresidente lleva el nombre de su padre y tiene 28 años. Fue elegido concejal de Balneário Camboriú en 2024 y, en los comicios de este año, busca una banca para ser diputado federal por Santa Catarina.

Jair Bolsonaro busca ser diputado federal de Santa Catarina(

Laura Bolsonaro

Con 15 años, la única hija mujer del expresidente no tiene todavía actividad pública ni política. En cambio, su madre, Michelle Bolsonaro, aspira a una banca en el Senado por Brasilia.



