Lula o Flávio Bolsonaro: qué dicen las últimas encuestas de Brasil antes del balotaje

Horas antes de la segunda vuelta en Brasil y tras el último debate en vivo entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, las consultoras salieron a la calle con las últimas encuestas antes del balotaje. El candidato del Partido Liberal (PL) alcanzaría el 51% de los votos válidos, frente al 49% del actual presidente, una diferencia de dos puntos que se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

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Por primera vez, Datafolha también difundió una proyección de votos válidos con propensión al voto para Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, con el objetivo de estimar el impacto de la abstención electoral. El modelo estadístico contempla factores como la distancia de los votantes hasta sus centros de votación y la participación declarada en la primera vuelta.

Entre quienes tienen alta propensión a votar, es decir, quienes viven cerca del centro de votación y participaron en la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtiene el 52% frente al 48% de Lula. Este segmento representa el 76% de los votantes entrevistados. En cambio, entre quienes tienen baja o media propensión a votar, un grupo que incluye a quienes no participaron en la primera vuelta o viven lejos de su centro de votación, Lula alcanza el 52% y Flávio el 48%. Este segmento representa el 24% del electorado.

Qué pasa con la participación electoral y quiénes apoyan a cada candidato

La encuesta también expone diferencias importantes según el perfil de los votantes. Flávio Bolsonaro se impone entre los hombres, con el 56% frente al 44% de Lula, y entre los electores de 35 a 44 años, Flávio obtiene el 54% contra el 46% del mandatario. Su respaldo llega al 70% entre los evangélicos y al 65% en la región Sur.

Lula, por su parte, mantiene una ventaja entre las mujeres, con el 54% frente al 46%, y entre los jóvenes de 16 a 24 años, con la misma diferencia. También lidera entre quienes tienen educación primaria, con el 60%, entre los católicos, con el 56%, y en el Nordeste, donde alcanza el 67% frente al 33% de su rival.

Un electorado decidido, el diagnóstico de las últimas consultas

La encuesta espontánea de Datafolha, en la que los entrevistados responden sin una lista de candidatos, también muestra una leve ventaja del senador. Flávio Bolsonaro reúne el 47%, frente al 45% de Lula, mientras que el 4% permanece indeciso y el 3% afirma que votará en blanco, anulará su sufragio o no elegirá a ninguno.

Otro indicador de la polarización es el nivel de decisión del voto. El 95% de los encuestados afirma tener definida su elección, mientras que el 5% reconoce que todavía podría cambiar de opinión. Entre los votantes de Lula, el 96% asegura que ya decidió su voto; entre quienes apoyan a Flávio, la proporción es del 95%.

El debate televisivo emitido por Globo el viernes 23 no parece haber alterado significativamente la competencia. El 36% consideró que Lula tuvo el mejor desempeño y otro 36% eligió a Flávio Bolsonaro. Además, el 98% aseguró que no cambió su voto después del intercambio.

En cuanto al rechazo, Lula registra un 46% de desaprobación y Flávio Bolsonaro, un 45%. La paridad en este indicador acompaña la tendencia general de los sondeos: una elección polarizada, con electorados consolidados y diferencias estrechas.

Qué revelaron las últimas consultas

Otras de las últimas consultas revelaron una ventaja estrecha de Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva en la víspera del balotaje. Según CNT/MDA, el senador del Partido Liberal (PL) reúne el 50,7% de los votos válidos, frente al 49,3% del actual presidente. En comparación con la medición anterior, Flávio subió dos décimas, mientras que Lula bajó de 49,5% a 49,3%.

Otros sondeos también reflejan una disputa ajustada, aunque con diferencias en la magnitud de la ventaja del candidato opositor. La encuesta de Palver ubica a Flávio con el 50% de la intención de voto y a Lula con el 49%, mientras que BTG/Nexus registra un 50,5% para el senador y un 49,5% para el mandatario.

La medición de Gerp muestra una diferencia más amplia: Flávio Bolsonaro alcanza el 52% de los votos válidos y Lula obtiene el 48%. Sin embargo, respecto del sondeo anterior, el senador perdió un punto y el presidente ganó uno, variaciones que se encuentran dentro del margen de error.