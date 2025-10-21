Las bolsas europeas suben al centrarse los inversores en los resultados

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de Fráncfort, Alemania

ters) -Las bolsas europeas avanzaban el martes, tras una subida del 1% en la sesión anterior, con la atención de los inversores centrada en los resultados empresariales y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El índice STOXX 600 sumaba un 0,1%, hasta 572,56 puntos, a las 0711 GMT.

Los bancos europeos ganaban un 0,5%, mientras que el índice STOXX aeroespacial y de defensa crecía un 0,4%.

Los valores sanitarios y el sector tecnológico bajaban un 0,2% cada uno.

Assa Abloy , el mayor fabricante de cerraduras del mundo, subía un 3,4% tras anunciar un beneficio operativo en el tercer trimestre ligeramente superior al previsto.

HSBC avanzaba un 1,7% tras el nombramiento del antiguo ejecutivo de NatWest David Lindberg como consejero delegado de su negocio en Reino Unido.

El proveedor francés de cupones y tarjetas de beneficios Edenred avanzaba un 10,9% tras anunciar unas ventas en el tercer trimestre por encima de las expectativas.

En la actual escaramuza comercial entre Washington y Pekín, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reunirá esta semana con el vice primer ministro chino, He Lifeng, para intentar evitar una escalada de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos.

