Trump reconoció que las derrotas electorales fueron por la economía: "Muchos no la ven"

El presidente Donald Trump en el American Business Forum

El presidente de Estados Unidos Donald Trump disertó en el American Business Forum, un evento que reúne a los líderes más influyentes del mundo entre los que van a estar también el presidente Javier Milei y Lionel Messi, y se realiza en Miami hoy y mañana. Allí el republicano aprovechó para referirse en público a la golpiza que recibió su partido ayer en las urnas, luego de la victoria del joven demócrata y socialista Zohran Mamdani al frente de la alcaldía de Nueva York, y de Abigail Spanberger en la gobernación de Virginia y Mikie Sherrill en Nueva Jersey. "La decisión que enfrentan los estadounidenses no podía ser más clara, una decisión entre el comunismo y el sentido común".

Si bien Trump destacó que la economía y particularmente la bolsa de Wall Street está "en alza" también reconoció que aun no todos los estadounidenses lo perciben. “Tenemos la mejor economía del mundo ahora mismo”, dijo Trump, y agregó: “Mucha gente no lo ve”. Luego de enumerar lo que consideró como logros de su gestión, entre los que destacó la creación de empleo, la suba del salario, también dijo que "hay que hablar" sobre esto para que tenga una traducción electoral. "Si la gente no habla de ellas, entonces no se puede obtener un buen resultado en las elecciones”, opinó.

La crítica a Mamdani

Gran parte del discurso de Trump apuntó a deslegitimar la figura del flamante alcalde de Nueva York, que ganó ayer por un margen de más de diez puntos de diferencia con el candidato independiente Andrew Cuomo. "Anoche perdimos parte de la soberanía en Nueva York, ya lo vamos a arreglar", dijo en tono altanero. El Presidente pronosticó que a raíz de la victoria del demócrata que representa el ala más izquierdista del partido, en Nueva York van volver a subir el precio del combustible y el costo de las hipotecas.

"Si quieren ver lo que hacen los demócratas fíjense lo que hicieron ayer en Nueva York: instauraron a un comunista como alcalde de la ciudad más grande este país. ¿Se acuerdan que yo dije que nunca íbamos a ver ningún socialista en ningún cargo de Gobierno? Nos salteamos el socialismo y pasamos al comunismo. Nuestros oponentes quieren trasformar a nuestro país en la Cuba comunista", siguió.

Trump también lanzó críticas a los congresistas demócratas por querer "volver a las políticas de Biden", impulsar el "gasto público masivo" y la política de "fronteras abiertas". "Quieren que venga gente de las cárceles y que haya una inflación descontrolada", denunció. Agregó que los demócratas ahora son "extremistas" y que pronto Miamia va a ser el "refugio" de quienes quieran "escapar del comunismo".