Con una agenda opuesta a Trump, Zohran Mamdani se convirtió en el nuevo alcalde de Nueva York

El candidato Zohran Mamdani fue elegido como alcalde de Nueva York este martes. El abogado musulman de 34 años, finalmente se convirtió en el nuevo alcalde de La Gran Manzana y con un discurso socialista se quedó con la vicotira.

Mamdani venció al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Silva. Ahora tendrá una difícil tarea por delante, principalmente, porque Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos está a las antípodas del pensamiento que tiene Mamdani. La carrera política de Mamdani avanzó con rapidez. Fue elegido miembro de la Asamblea de Nueva York en 2020 y, en octubre de 2024, lanzó su candidatura a la alcaldía. En aquel momento era un nombre poco conocido y con escasas probabilidades de éxito. Sin embargo, su triunfo sobre Andrew Cuomo fue rotundo: obtuvo el 56,4% de los votos.

Por otro lado, Mamdani tiene una larga experiencia trabajando con familias de bajos ingresos. En una ciudad donde el alquiler se ha vuelto prohibitivo, sus propuestas para congelar ciertos precios, ampliar la oferta de viviendas asequibles y regular a los propietarios resonaron entre los votantes.

Mamdani integra los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, y sus ideas reflejan esa orientación. Propone un impuesto del 2% a los ingresos superiores al millón de dólares anuales, un aumento del impuesto a las corporaciones, transporte público gratuito, un salario mínimo de 30 dólares por hora —el doble del actual— y una expansión del sistema de guarderías. “Hay que hablar un idioma que todos entiendan y con el que se identifiquen, y también abordar las dificultades cotidianas de la gente”, explicó en una entrevista con New Statesman en septiembre. “A menudo los demócratas hablan de democracia, pero si no puedes permitirte vivir en la ciudad que llamas hogar, difícilmente tendrás tiempo para preocuparte por los valores”, añadió.

El ataque de Donald Trump a los votantes judíos de Mamdani

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que cualquier persona judía que vote por el candidato a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani es una "persona estúpida", el último de una serie de comentarios sugiriendo que los estadounidenses judíos votan en contra de sus propios intereses.

"Cualquier judío que vote a Zohran Mamdani, un probado y autoproclamado JEW HATER, es una persona estúpida!!!!" Escribió Trump en Truth Social.

Su publicación en las redes sociales siguió a los comentarios del lunes en los que instaba a los neoyorquinos a votar por el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que va por detrás de Mamdani en las encuestas. También amenazó con retirar fondos federales a la ciudad de Nueva York si Mamdani gana las elecciones del martes.