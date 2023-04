Trump en tribunales: "Surreal, no puedo creer que esté pasando"

El ex presidente se declaró inocente de 34 cargos vinculados al pago no declarado a una estrella porno durante la campaña electoral de 2016. Se trata de un caso judicial inédito en EEUU. La Justicia debe definir si queda detenido.

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump hizo historia este martes. En medio de un operativo masivo de seguridad y prensa y acompañado por una pequeña multitud de simpatizantes, se presentó en los tribunales de Justicia del sur de Manhattan para ser procesado luego de ser imputado por 34 cargos vinculados a los pagos no declarados a una estrella del cine pornográfico para que no contara su relación íntima en el marco de la campaña electoral de 2016, cuando se presentaba como candidato republicano para la Casa Blanca. Se declaró inocente y ahora el juez debe decidir si queda detenido.

"Yendo al sur de Manhattan, a los tribunales. Parece SURREAL, WOW, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos", escribió en su red social Truth Social mientras se trasladaba en auto por la isla y agregó las siglas que se convirtieron en el principal slogan de su campaña y, luego, su Gobierno: MAGA (Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos).

Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un ex presidente es imputado por un delito penal. Tras el shock inicial que provocó la decisión del gran jurado la semana pasada, este martes Trump tuvo que presentarse personalmente en los tribunales para que le tomen las huellas, lo procesen como a cualquier imputado, le lean los cargos -que aún no se conocen oficialmente, aunque el diario The New York Times adelantó que son 34- y, finalmente, pueda declararse inocente o culpable. Al final de esta primera audiencia, la Justicia deberá decidir si lo detienen mientras dure el juicio o si espera el proceso en libertad.

La mayoría de los especialistas en Estados Unidos descontaban que la corte se inclinará por esta segunda opción, no solo por el peso político que tiene un ex mandatario, sino también porque Trump ya lanzó oficialmente su candidatura presidencial para las elecciones del año próximo. Con toda esta presión encima, el juez de origen colombiano Juan Manuel Merchán decidió aceptar el pedido del equipo de Trump y no permitir que los medios cubran en vivo la audiencia, y solo habilitó a que, al final, ingresen las cámaras de algunos pocos medios para retratar el momento.

"La solicitud de los medios debe ser denegada porque creará una atmósfera de circo en la lectura de cargos, generará preocupaciones de seguridad únicas y es inconsistente con la presunción de inocencia del presidente Trump", había argumentado el equipo legal del ex mandatario en una carta al juez Merchán, según la agencia Télam. Los abogados del ex presidente ya adelantaron que se declarará inocente, por lo que el caso avanzará a un juicio, que sin dudas acaparará la atención de los medios y la sociedad estadounidense, especialmente cuando empieza a tomar fuerza el clima política pre electoral.

El caso

Aunque no se sabe exactamente cuáles son los delitos por los que se imputó a Trump, sí se conocen los detalles del caso. Todo comenzó con la acusación de que el entonces magnate devenido en sorpresivo candidato presidencial había pagado de manera secreta 130.000 dólares a la estrella de cine porno Stormy Daniels para que no contara la relación extramatrimonial que mantenían. La historia se complicó aún más cuando medios revelaron que el que hizo el pago fue su abogado de ese momento Michael Cohen y que luego Trump se lo habría reembolsado en forma de pago de servicios legales como parte de las finanzas de su campaña electoral.

Cohen primero declaró que le pagó a Daniels con su propio dinero y por iniciativa propia. Sin embargo, luego se contradijo -ambas veces declaró bajo juramento- y reconoció que el pago fue a pedido de Trump y que éste luego le reembolsó el dinero. En agosto de 2018, seis meses, Cohen finalmente se declaró culpable de varios delitos ante una corte de Manhattan, incluidas violaciones a la ley de financiamiento electoral por las transferencias de dinero a Daniels que tuvieron "como principal objetivo influenciar en la elección". El entonces presidente no fue imputado en este juicio, aunque tiempo después el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, reconoció que el individuo identificado como el organizador de los pagos fue Trump, según la agencia Reuters.