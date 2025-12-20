Nuevos documentos revelados por la Justicia estadounidense en el caso del pedófilo Jeffrey Epstein salpican cada vez más a distintos personajes de la política y el mundo empresario, como el presidente Donald Trump. Entre las miles de fotos, anotaciones e informes policiales divulgados, hay cuatro elementos que probarían su estrecha relación: mensajes y llamados, un cheque, la presentación de una niña de 14 años y fotografías de ambos encontradas en su escritorio.

Este 19 de diciembre, el Departamento de Justicia publicó un centenar de imágenes, entre las que se muestran al proxeneta con mujeres y con algunos famosos de la élite internacional, que prueban los vínculos que tenían con el propio Epstein, quien se suicidó en su celda en 2019 tras ser condenado por pedofilia y por dirigir una red de tráfico sexual de menores de edad.

Los mensajes y llamados

Horas después de esta primera divulgación, siguen saliendo a la luz nuevos registros a los que tuvieron acceso distintos medios estadounidenses. Según la cadena CBS, hay notas manuscritas que muestran diversos mensajes que recibió Epstein, supuestamente enviados por Trump, incluida una llamada pérdida del republicano.

Varios mensajes dirigidos a "Mr. JE" (supuestamente Jeffrey Epstein) hacen referencia a que "hay mujeres disponibles o preguntan si lo están", mientras que otros dos se centran en "si una mujer puede trabajar". Otro mensaje parecería ser de una chica que intenta hablar con "JE" sobre la universidad y otro parece ser de una mujer que intenta comunicarse con Epstein e incluye la nota "por favor llámela", según divulgó CBS.

En otro de los mensajes se muestra que el ahora presidente Trump intentó comunicarse con Epstein. En el registro figura como hora del llamado las 5:18, pero sin fecha ni ninguna otra indicación.

El cheque atribuido a Trump

Por su parte, la cadena británica BBC consignó que entre la documentación hay una foto del delincuente sexual sosteniendo un cheque de gran tamaño por 22.500 dólares, que correspondería a un pago por parte de Trump. La firma del cheque parecería decir "DJ Trump", en la esquina inferior derecha.

Este cheque sería el mismo que ya se había difundido en septiembre pasado, y que estaba acompañado del siguiente texto: "Jeffrey mostrando talentos tempranos con el dinero y las mujeres. Vende (nombre censurado) 'totalmente depreciado' a Donald Trump por 22.500 dólares".

Desde la secretaría de Prensa de la Casa Blanca ya habían intentado negar con un "absolutamente no" que esa fuera la firma del presidente republicano.

La presentación de la nena de 14 años

La BBC también dio a conocer que entre los archivos publicados por el Departamento de Justicia hay un documento judicial que detalla que Epstein le habría presentado un niña de 14 años a Trump en su lujosa casa de Mar-a-Lago, en Florida.

Según el documento, durante un encuentro en la década de 1990, Epstein le dio un codazo a Trump y "le preguntó juguetonamente", en referencia a la niña, "esta es buena, ¿verdad?". Acto seguido, Trump sonrió y asintió. El documento dice que "ambos se rieron" y que la niña se sintió incómoda, pero "en ese momento, era demasiado pequeña para entender por qué".

La víctima alegó después que el propio Epstein la preparó y abusó de ella durante muchos años. Sin embargo, en la presentación judicial no hace ninguna acusación contra Trump.

La foto del cajón de Epstein

A estos registros se sumaron fotografías halladas en un cajón del escritorio de Epstein, en la que se observa a Trump rodeado de algunos de los condenados. La veracidad de estas imágenes fue corroborada por el grupo de demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense que lleva adelante la investigación, en medio de denuncias de que luego había sido eliminado el archivo original de los documentos presentados.