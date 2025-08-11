Trump atacó otra vez el federalismo en EEUU: intervino la policía de la capital y despliega a la Guardia Nacional

"¡Washington DC será liberada hoy!", escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes y, minutos después, anunció la intervención de la policía de la capital norteamericana y el despliegue de la Guardia Nacional. El argumento principal del mandatario es que el corazón político del país se convirtió en una ciudad tomada por el delito. "El crimen, el salvajismo, la suciedad y la basura desaparecerán. Haré grande de nuevo a nuestra capital. Los días de los asesinatos y los ataques despiadados contra personas inocentes terminaron", sostuvo, pese a que las autoridades locales -de la oposición demócrata- repiten que las estadísticas oficiales muestran la tasa de crímenes violentos más baja de los últimos 30 años.

Noticia en desarrollo