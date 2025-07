EEUU sancionó al juez de la Corte brasileña que impulsó el juicio a Bolsonaro

Donald Trump volvió a cargar contra el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva para defender a su aliado, el ex presidente Jair Bolsonaro. Luego de imponer aranceles al comercio bilateral con ese país sudamericano, ahora el gobierno estadounidense impuso sanciones al juez de la corte suprema que investigó e impulsó el juicio contra el ex mandatario y referente actual de la extrema derecha brasileña. Según un comunicado del Departamento de Estado, el magistrado fue sancionado en el marco de una ley conocida como Global Magnitsky que apunta contra aquellos que hayan cometido violaciones de los derechos humanos o delitos de corrupción en el mundo. De Moraes, sin embargo, no tiene procesos judiciales ni condenas en Brasil y Brasilia defiende el juicio a Bolsonaro como una decisión soberana dentro de su estado de derecho.

Noticia en desarrollo