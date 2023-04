Trump aseguró que aunque sea condenado no bajará su candidatura presidencial para 2024

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) declaró hoy que no piensa retirar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 aunque sea condenado por los cargos penales presentados en su contra en Nueva York por el pago en negro a una actriz porno, a cambio de su silencio sobre una relación extramarital.

"No, nunca abandonaría. No es lo mío. No lo haría", dijo el exmandatario en entrevista con la cadena de televisión Fox News cuando se le preguntó si se retiraría si es condenado, reprodujo la agencia Sputnik.

Los demócratas son el partido de la "desinformación", añadió Trump al afirmar que atacan a potenciales aspirantes electorales.

Trump fue acusado por un gran jurado de Manhattan a principios de este mes de 34 cargos relacionados con su presunta implicación en un pago de 130.000 dólares por silencio y posterior encubrimiento de un supuesto romance con la actriz porno Stormy Daniels -nombre artístico de Stephanie Gregory Clifford- durante su campaña presidencial de 2016.

El exmandatario compareció ante el tribunal y se declaró inocente de todos los cargos, al tiempo que calificó al caso como una "caza de brujas" contra él.

Trump ya anunció que será candidato a las elecciones presidenciales de 2024, mientras que puso en duda la capacidad de el actual mandatario, Joe Biden, para competir contra él.

En tanto, también hoy el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que imputó a Trump la semana pasada, presentó hoy una querella contra el congresista republicano Jim Jordan en un intento de impedir que éste interfiera en su caso contra el expresidente.

Bragg acusa a Jordan, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, de un "ataque descarado e inconstitucional sin precedentes" en el proceso abierto contra el exmandatario.

La demanda que Bragg ha presentado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se produce luego de que Jordan y otros dos colegas republicanos le conminaran a comparecer ante el Congreso estadounidense para dar explicaciones sobre su investigación.

Los republicanos acusan a Bragg de "persecución política" y le exigieron que entregue documentos relacionados con el caso.

La oficina de Bragg respondió acusando al trío de "una investigación sin precedentes sobre un proceso local en curso".

Tras conocerse la acusación contra Trump el martes pasado, Jordan emitió una citación a un exfiscal de la oficina de Bragg para que declarara ante los congresistas a puerta cerrada.

La denuncia de Bragg, que acusa a Jordan de "una campaña clara para intimidarle y atacarle" trata de impedir que se produzca cualquier deposición del antiguo fiscal Mark Pomerantz, que trabajó en la investigación de Trump, antes de abandonar la fiscalía.

Trump, que se lanzó en busca de la nominación como candidato presidencial republicano para 2024, es el primer presidente que se sienta en el banquillo de los acusados.

Está acusado de falsificar libros contables para esconder los 130.000 dólares pagados a Daniels poco antes de la elección de 2016 que le llevó a la Casa Blanca.

El Comité de Justicia que preside Jordan anunció el lunes que convocó a Bragg a una audiencia que explique las políticas contra las "víctimas de delitos violentos" para el 17 de abril.

Un portavoz de Bragg tachó la citación de "maniobra política".

Con información de Télam