La ex candidata a presidenta de Venezuela, una de las principales referentes del antichavismo y la más reciente premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de haber manipulado el resultado electoral en Estados Unidos de 2020, en línea con las denuncias de fraude que hizo en ese momento Donald Trump y que fueron descartadas por la Justicia y todos los especialistas electorales norteamericanos.

"Por un lado, no tengo ninguna duda de que Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y muchos otros son los cerebros de un sistema que ha amañado elecciones en muchos países, incluido Estados Unidos", expresó María Corina Machado en diálogo con The Mishal Husain Show, podcast producido por la agencia de noticias Bloomberg, ante la pregunta de si creía que Maduro era responsable por el resultado de esa elección.

En 2020, Trump perdió las elecciones con Joe Biden, pero mientras se realizaba el escrutinio aseguró que los republicanos habían ganado "por mucho" y pidió: "¡Paren la cuenta!". Semanas después, alentó el ataque al Capitolio, la sede del Congreso federal: cientos de militantes y simpatizantes del actual presidente irrumpieron en el histórico edificio con el objetivo de llevarse el cofre que tenía adentro los votos del Colegio Electoral, que certificaban el resultado de las elecciones.

Con los recientes ataques del gobierno estadounidense contra barcos en el Caribe, se recordó una entrevista que María Corina Machado dio a The Atlantic días antes de la asunción de Trump, en la que la ex candidata presidencial aseguró que el republicano lanzaría "una gran operación anti narco en el Caribe". Ahora, con el diario del lunes, empezó a tomar fuerza en los medios estadounidenses la teoría de que la idea de los ataques al Caribe fue de la propia Machado, quien tiene un buen vínculo con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Premio Nobel y evento con Trump y Milei

En las últimas semanas, Machado fue noticia por varios motivos, pero la principal fue la obtención del Premio Nobel de la Paz. "Los venezolanos hemos recibido con inmensa emoción y renovada esperanza este reconocimiento del Comité Noruego del Nobel. El mayor tributo al legado de Alfred Nobel será asegurar la transición a la Democracia, conquistar nuestra Libertad y, de esta forma, alcanzar la Paz. Venezuela será libre", expresó Machado en su cuenta de X.

Esta semana, la ganadora del Premio Nobel participará del America Business Forum, que reunirá en Miami a Donald Trump, el presidente Javier Milei y referentes de otras actividades, como el futbolista argentino Lionel Messi y el ex tenista español Rafael Nadal.