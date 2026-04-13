ICE detuvo al ex jefe de inteligencia de Jair Bolsonaro

El ex director de inteligencia de Brasil Alexandre Ramagem fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de interrogantes sobre si su arresto está vinculado con un pedido de extradición. El ex funcionario, cercano a Jair Bolsonaro, había sido condenado a más de 16 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado, después de las elecciones que ganó Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El arresto de Ramagem fue confirmado por las autoridades migratorias estadounidenses, aunque no se detallaron oficialmente los motivos. La detención se produce meses después de que el ex funcionario abandonara Brasil, donde era requerido por la Justicia tras su condena en una causa de alto impacto político.

Mientras tanto, surgieron versiones contradictorias sobre las circunstancias del hecho. Paulo Figueiredo, aliado de Bolsonaro que reside en Estados Unidos, afirmó en redes sociales que el ex jefe de inteligencia fue arrestado por una infracción de tránsito menor. Sin embargo, esa información no pudo ser verificada por Reuters.

Ramagem fue una figura central durante el gobierno de Bolsonaro. Desde 2019, al frente de la Agencia Brasileña de Inteligencia, fue acusado de utilizar recursos estatales para investigar a críticos del entonces presidente y recabar información con el objetivo de desacreditar el sistema electoral. Estas maniobras formaron parte de una investigación más amplia sobre un presunto intento de golpe de Estado tras la derrota electoral de Bolsonaro en 2022 frente a Lula. La causa derivó en decenas de condenas, incluida la del propio ex mandatario.

Condena, fuga y posible extradición

La Justicia brasileña condenó a Ramagem a más de 16 años de prisión por su participación en el intento de golpe. Tras conocerse la sentencia, el ex funcionario dejó el país en septiembre y desde entonces permanecía fuera del alcance de las autoridades.

Por el momento, no está claro si su detención en Estados Unidos responde a un pedido formal de extradición por parte de Brasil o a otros motivos administrativos. Tampoco hubo comentarios públicos de sus abogados, mientras que el propio Ramagem ha sostenido su inocencia desde el inicio del proceso.