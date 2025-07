Horror en Estados Unidos: al menos 11 personas apuñaladas en un supermercado

Un violento ataque con arma blanca sacudió a Traverse City, Michigan este fin de semana, cuando al menos 11 personas fueron apuñaladas dentro de un supermercado Walmart. El agresor fue detenido poco después del ataque, mientras las autoridades locales y los servicios de emergencia desplegaron un operativo de gran magnitud en la zona.

Cómo fue el ataque

Clientes y trabajadores del establecimiento vivieron el sábado escenas de pánico y confusión cuando el atacante, armado con un cuchillo, comenzó a herir indiscriminadamente a quienes se encontraba en su camino. Julia Martell, testigo presencial, relató al New York Times que se encontraba en el pasillo de verduras enlatadas cuando escuchó gritos provenientes del área de farmacia. “Había sangre por todos lados”, describió. El agresor llegó a acercarse a ella, pero cambió de dirección en el último momento. “Eso me asustó más, porque entonces no sabías dónde estaba”, agregó.

El hospital Munson Healthcare, el mayor centro médico del norte de Michigan, confirmó que estaba atendiendo a 11 personas con heridas de arma blanca. Aunque no se precisó el estado de salud de los pacientes, la portavoz Megan Brown reconoció que el centro estaba recibiendo un “volumen de pacientes superior al habitual” y agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

