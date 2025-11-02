El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó un nuevo ataque a una presunta lancha narco en el Caribe.

Estados Unidos realizó un nuevo ataque letal contra una lancha en el Caribe, que según su gobierno estaba vinculado al narcotráfico. La operación, ordenada por el presidente Donald Trump, terminó con la muerte de tres personas a bordo de la embarcación.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó la acción en su cuenta de X: "Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Caribe" . Además, advirtió que las operaciones contra narcotráfico serán perseguidas con la misma dureza que los grupos terroristas como Al-Qaeda.

Esta operación se suma a una serie de ataques similares en las últimas semanas, donde al menos 62 personas murieron en acciones contra embarcaciones señaladas por Washington como narcolanchas. Sin embargo, familiares de algunas víctimas sostienen que entre los fallecidos había pescadores inocentes, lo que generó preocupación internacional.

En paralelo a estas acciones, marines estadounidenses llevan a cabo entrenamientos en Puerto Rico como parte del despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico. Estas maniobras incluyen operaciones de infiltración y desembarco, utilizando vehículos tácticos Polaris MRZR y aerodeslizadores LCAC, con apoyo de helicópteros UH-1Y y Apache.

El Comando Sur del Ejército de EE.UU., encargado de la región de América Latina excepto México, difundió un video mostrando estas operaciones de entrenamiento realizadas por la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines. La misión busca fortalecer la capacidad para desarticular redes ilícitas de drogas y proteger la seguridad nacional.

El Pentágono intensificó su despliegue militar en aguas del Caribe frente a Venezuela, enviando entre otros el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande y sofisticado de la flota estadounidense. Esta movilización responde al argumento oficial de que puertos y aeródromos venezolanos serían utilizados para el tráfico de drogas por organizaciones como el Cártel de los Soles.

Desde el Ejército estadounidense confirmaron que ya destruyeron más de una decena de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en la zona, en operativos donde murieron la mayoría de sus ocupantes. Sin embargo, tanto Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, negaron que existan planes para atacar directamente a Venezuela.

La ONU pidió a Estados Unidos que cese los ataques en el Caribe

En ese contexto, la ONU intervino para pedir a Estados Unidos que detenga estos ataques. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su preocupación por el creciente costo humano y calificó estos operativos como potenciales “ejecuciones extrajudiciales”. Turk remarcó que “estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables” y solicitó que se tomen medidas para evitar muertes injustificadas, independientemente del supuesto comportamiento delictivo de las personas involucradas.

El funcionario también recordó que el combate al narcotráfico en aguas internacionales debe respetar las normas del derecho internacional, y que el uso de la fuerza letal solo está permitido como recurso último ante amenazas inminentes contra la vida. En este sentido, destacó que las muertes ocurridas “en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional” requieren una revisión urgente.