Elecciones en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia ponen a prueba la agenda de Trump

Elecciones a la alcaldía de Nueva York

Los votantes de Nueva Jersey y Virginia elegirán este martes a sus próximos gobernadores en unas elecciones que servirán como indicador temprano de la respuesta del electorado estadounidense a los primeros nueve meses de mandato del presidente Donald Trump.

En la carrera por la alcaldía de Nueva York, el candidato demócrata Zohran Mamdani, un socialista demócrata de 34 años, se enfrenta al ex gobernador demócrata Andrew Cuomo, de 67 años, que se presenta como independiente. La campaña puso sobre la mesa las divisiones generacionales e ideológicas del Partido Demócrata, golpeado después de la derrota a nivel nacional de Kamala Harris el año pasado.

Y en California, los votantes decidirán si les conceden a los legisladores demócratas el poder de redibujar el mapa del Congreso del estado, ampliando una batalla nacional sobre la redistribución de distritos que podría determinar qué partido controla la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras las elecciones legislativas del próximo año. Si se aprueba esta Proposición 50, los demócratas darían vuelta cinco escaños republicanos en respuesta a una medida similar adoptada por Texas.

Los demócratas se ilusionan

A tal punto son importantes estas elecciones, que el ex presidente Barack Obama -que sigue siendo la figura más popular del partido- encabezó reuniones de última hora durante el fin de semana en Nueva Jersey y Virginia, en lasque pidión a los votantes que voten por ellos para contrarrestar la "anarquía" de Trump.

"El estado del Partido Demócrata es pobre", dijo Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia. "Necesitan todo el aliento posible", dijo, aunque comentan que el entusiasmo entre los votantes es "alto".

Más de 3 millones de personas votaron anticipadamente en Virginia, Nueva York y Nueva Jersey, en cada caso superando con creces los totales de hace cuatro años. En Nueva York, se emitieron 735.000 votos, según la junta electoral de la ciudad, más de cuatro veces lo de 2021.

La contienda de Nueva Jersey parece la más complicada, con los sondeos de opinión que muestran que la demócrata Mikie Sherrill, congresista y expiloto de la Marina, mantiene una estrecha ventaja sobre su contrincante republicano, el ex legislador y propietario de una pequeña empresa Jack Ciattarelli. A diferencia del caso de Jersey, en Virginia, la ex representante demócrata Abigail Spanberger llegó con una ventaja más cómoda sobre la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, según los sondeos de opinión.

Mamdani también lideraba en las encuestas a Cuomo, mientras que el candidato republicano Curtis Sliwa, de 71 años, ocupa un distante tercer puesto en la mayoría de los sondeos.

Con información de Reuters