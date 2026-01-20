Qué es la valeriana y qué beneficios tiene a la hora de dormir.

Las infusiones relajantes se volvieron tendencia en el último tiempo como una respuesta natural para conciliar el buen descanso sin recurrir al uso de medicamentos. Además, el consumo del té se volvió un boom en varios países con el té matcha y el té verde, a ello se les suma la valeriana.

Si bien se generaron dudas sobre el efecto de la valeriana en el cuerpo, la especialista en nutrición, Andrea Calderón, asegura que se trata de una planta que en su raíz y su rizoma esconde las sustancias con las que la gente tradicionalmente busca relajarse o dormir.

Su nombre científico es Valeriana officinalis y es una especie que crece en climas templados, zonas húmedas como bosques o lugares cercanos al río, también en praderas o valles frescos. Sin embargo, es una planta que también puede cultivarse en jardines, huertas o parcelas.

Cuáles son los beneficios de la valeriana

La valeriana es conocida por su acción calmante, posee efectos sedantes suaves, relajantes y ansiolíticos. Sus principios activos ayudan a disminuir el nerviosismo, aliviar la tensión muscular y atenuar cuadros de ansiedad leve. Además, distintos estudios científicos señalan que puede generar mejoras en la percepción del descanso, ya que acorta levemente el tiempo necesario para conciliar el sueño y promueve una mayor sensación de tranquilidad.

En personas que presentan un sueño poco reparador, el consumo sostenido durante varios días podría favorecer un descanso de mejor calidad. Sin embargo, los resultados no son siempre iguales, mientras algunos trabajos muestran beneficios claros, otros no registran diferencias relevantes frente al placebo. Por eso, se la considera una alternativa natural interesante y, en general, segura, aunque no con efectos asegurados en todos los casos.

Así luce la planta valeriana con propiedades relajantes.

La especialista remarcó que, si bien puede ayudar a dormir mejor, no actúa como un somnífero fuerte, algo que conviene tener en cuenta. Sus componentes influyen en el sistema nervioso al potenciar la acción del GABA, un neurotransmisor clave en los procesos de relajación, lo que puede reflejarse en una conciliación del sueño más rápida, menos interrupciones durante la noche y una sensación de descanso más profundo

También advirtió que la mayoría de los estudios positivos se realizaron con extractos estandarizados o cápsulas, que suelen concentrar entre 10 y 15 veces más compuestos activos que una infusión casera de raíz seca. Aun así, consumirla de forma adecuada dentro de una rutina nocturna tranquila puede potenciar su efecto relajante y convertirla en una opción natural y segura para favorecer el descanso.