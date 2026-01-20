Sadir aumentó el transporte urbano en San Salvador de Jujuy: el boleto de colectivo cuesta el doble que en CABA

El gobernador Sadir no tiene piedad con el bolsillo de los trabajadores. Desde este martes, los usuarios del transporte urbano de San Salvador de Jujuy deberán afrontar un nuevo aumento en el precio del boleto, en un contexto de subas generalizadas y pérdida del poder adquisitivo. Con esta nueva escala, el boleto mínimo pasó a costar $1.226,27 y la tarifa para los trayectos más largos alcanza los $1.951,81.

La medida oficializada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Fiscalización de Transporte, profundiza la brecha de costos respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El pasaje mínimo en territorio jujeño es un 98% más caro que el boleto mínimo de las líneas de jurisdicción porteña ($620,22) y un 147% superior a las líneas nacionales que circulan por el AMBA ($494,83).

Los valores mencionados corresponden a usuarios con Tarjeta SUBE registrada. Para quienes no tengan el servicio nominalizado en Buenos Aires, el mínimo en líneas de la Ciudad escala a $985,91, acercándose un poco más a los valores del interior. Mientras las autoridades jujeñas aplican subas basadas en la estructura de costos local y la quita de subsidios federales, CABA y PBA utilizan una fórmula de actualización mensual (IPC más dos puntos porcentuales adicionales respecto a la tarifa anterior) que parte de una base mucho más baja.

El aumento vuelve a encender el malestar de los usuarios, que señalan que el servicio no siempre acompaña con mejoras y que cada actualización tarifaria se siente con fuerza en el día a día, especialmente para quienes dependen del transporte público para trabajar o estudiar.

Aumento del transporte en San Salvador de Jujuy: nuevas tarifas

San Salvador de Jujuy: $1.226,27

San Salvador de Jujuy – Reyes: $1.226,27

San Salvador de Jujuy – Guerrero: $1.410,57

San Salvador de Jujuy – San Pablo de Reyes: $1.410,57

San Salvador de Jujuy – Termas de Reyes: $1.594,04

San Salvador de Jujuy – Yala: $1.594,04

San Salvador de Jujuy – Los Nogales: $1.778,34

San Salvador de Jujuy – Lozano: $1.778,34

San Salvador de Jujuy – León: $1.951,81



La venta de combustibles no se recupera: Jujuy, entre las tres provincias con mayor caída

La suba imparable en el precio de los combustibles hundió el consumo en noviembre: se registró una caída interanual de 6,51% en comparación con el mismo mes de 2024, la mayor en todo el año. En este contexto de retracción generalizada, Jujuy se ubicó como la tercera provincia con el descenso más fuerte en las ventas minoristas, con un -11,31%.

Según un reciente informe del portal especializado Surtidores.com, basado en datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, en noviembre se vendieron a nivel país 1.376.311 metros cúbicos de combustibles, una cifra sensiblemente inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior, cuando el volumen había superado los 1,47 millones de metros cúbicos.

La tendencia negativa también se observó en la comparación mensual, ya que la demanda de noviembre se ubicó por debajo de la de octubre, con una baja cercana al 1,7%. En relación con el comportamiento por tipo de producto, los combustibles de mayor calidad lograron sostenerse levemente, mientras que las mayores caídas se concentraron en la nafta súper y el gasoil de uso más extendido, con descensos significativos.

En el desagregado por provincias, la cifra en territorio jujeño duplica prácticamente el promedio nacional de caída y solo fue superada negativamente por Córdoba, que registró una baja del -13,72% y por Santa Cruz, con un -12,22%. Solo la provincia de Formosa mostró números positivos, un alza del 1.1%, mientras que el resto evidenció retrocesos de distinta magnitud.