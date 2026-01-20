Quién es "El Tío", uno de los nuevos procesados por el triple femicidio de Florencio Varela

La justicia federal dictó un nuevo procesamiento en el marco de la investigación por el crimen de Florencio Varela. Se trata de Jesús Bernabé Mallón, conocido como “El Tío”. Se lo considera un personaje clave dentro de la organización criminal que planificó y ejecutó el triple femicidio narco de Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez.

La resolución judicial marca un avance decisivo en la causa que investiga los asesinatos de las tres chicas, que conmocionaron por completo al país por su nivel de violencia extrema.

El último imputado en el triple femicidio de Florencio Varela: quién es "El Tío"

Jesús Bernabé Mallón tiene 42 años y está acusado de cumplir tareas logísticas y de encubrimiento dentro de la narcobanda. Según la investigación, este hombre fue visto junto a otros miembros del grupo en las semanas previas a los femicidios, lo que lo ubicó como un actor central para la concreción del plan criminal.

Su procesamiento fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, en el marco de un operativo llevado adelante por la DDI La Matanza. "El Tío" está detenido desde diciembre, tras ser capturado en un domicilio de Berazategui mientras intentaba huir.

Según el expediente Mallón mantenía contacto directo con otros integrantes de la organización y actuaba como un referente interno, encargado de la logística y del encubrimiento de las actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Muchas de ellas, se realizaban bajo la fachada de un comercio aparentemente legal.

El juez federal Jorge Ernesto Rodríguez también procesó en el mismo documento a Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta, dos personas acusadas de colaborar en el encubrimiento del plan criminal mediante la eliminación de pruebas y la generación de obstáculos en la investigación judicial.

El crimen que expuso la brutalidad del narcotráfico en Argentina

El triple femicidio de Lara, Brenda y Morena expuso la brutalidad del accionar de las bandas narco de la provincia de Buenos Aires que operan en la Ciudad y el conurbano. Las chicas fueron asesinadas y mutiladas en una vivienda de Florencio Varela y según la fiscalía, ese sitio fue elegido para someterlas a un “sufrimiento inhumano”.

Hasta el momento, la causa registra seis personas detenidas, acusadas de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género. La justicia aguarda los resultados de algunas pericias clave sobre los teléfonos celulares y los vehículos secuestrados, que podrían aportar nuevas pruebas para reconstruir la logística del caso y las responsabilidades dentro de la banda narcocriminal.