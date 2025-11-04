Elecciones en Nueva York: quién es el ganador según las encuestas.

Los neoyorquinos eligen nuevo alcalde.

El socialdemócrata Zohran Mamdani encara como favorito las elecciones a la Alcaldía de Nueva York de este próximo martes a pesar del escaso respaldo que le han proporcionado los barones del Partido Demócrata, inmune a una campaña de ataques contra su persona orquestada desde múltiples frentes -- desde su rival y exgobernador Andrew Cuomo, hasta el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump -- y lo ha conseguido merced a su calado entre la población juvenil y a su nítido mensaje principal en campaña: reducir el costo de la vivienda en una de las ciudades con el metro cuadrado más caro del mundo.

La media de encuestas confeccionada por Real Clear Politics otorga a Mamdani una media de casi 15 puntos porcentuales de ventaja sobre Cuomo, a quien los partidarios del candidato socialdemócrata de 34 años consideran como el máximo exponente de los problemas que azotan al grueso del Partido Demócrata.

Mamdani, por cambio, es percibido por sus simpatizantes como un ejemplo de la nueva corriente progresista, joven y multicultural del partido que representa un antídoto simultáneo contra el anquilosamiento de su partido y contra el movimento MAGA de Trump. Su ascenso en las encuestas y su aplastante victoria en las primarias demócratas a la Alcaldía (donde derrotó al propio Cuomo, que volvió a la carrera, esta vez como independiente) han demostrado que Mamdani, musulmán y de ascendencia ugandesa por parte de padre, ha encarado sin pestañear una avalancha de críticas que habrían supuesto la perdición de cualquier otro candidato.

También se conocieron otras encuestas en los últimos días, como la de Atlas Intel, que posicionó a Mamdani solamente 7% por delante de Cuomo, en una elección que resultaría en victoria por 41% contra 34%. En tercer lugar aparce Curtis Sliwa, con el 24%. Sin embargo, esa es la excepción, ya que la mayoría ubican a Mamdani con dos digitos de ventaja sobre Cuomo: la de Bacon Research/Shaw & Company Research, 16%; la de Marist University, otro 16%; la de Quinnipiac University, 10%; y la de Emerson Collage, unos notables 26%.

Elecciones en Nueva York: quién es el ganador según las encuestas.

La amenaza de Trump para intentar frenar el voto a Mamdani

En la previa de los comicios, el presidente Donald Trump publicó una amenaza en la red social Truth. "Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que yo contribuya con fondos federales, salvo el mínimo exigido, a mi querida primera ciudad, debido al hecho de que, como comunista, esta ciudad que en su día fue grande tiene cero posibilidades de éxito, ¡o incluso de supervivencia!", expresó.

"La situación solo puede empeorar con un comunista al mando, y no quiero enviar, como presidente, más dinero a perder. Es mi obligación dirigir la nación, y estoy firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York será un desastre económico y social total y absoluto si Mamdani gana. Sus principios se han puesto a prueba durante más de mil años y nunca han tenido éxito. Prefiero ver ganar a un demócrata, que tiene un historial de éxitos, que a un comunista sin experiencia y con un historial de fracasos totales y absolutos. No fue nada como asambleísta, quedó en el último lugar de su clase y, como alcalde de la que podría ser, una vez más, la ciudad más grande del mundo, ¡No tiene ninguna posibilidad de devolverle su antigua gloria!", siguió y concluyó: "También debemos recordar esto: un voto para Curtis Sliwa (¡que está mucho mejor sin la boina!) es un voto para Mamdani. Te guste o no Andrew Cuomo, realmente no tienes otra opción. Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz de hacerlo, ¡Mamdani no!".